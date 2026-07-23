L'Espagnol Rodri, milieu de terrain de Manchester City, s'apprête à subir une opération chirurgicale pour soigner une blessure au dos, ce qui soulève de sérieux doutes sur sa participation au début de la saison 2026-2027.

Le capitaine de l'Espagne était rentré de sa participation internationale après avoir mené la sélection de son pays à la victoire lors de la Coupe du monde 2026 et obtenu le titre de meilleur joueur du tournoi, mais Manchester City doit désormais faire face à une longue période sans son pilier essentiel.

Selon le journal « The Athletic », Rodri subira une opération chirurgicale pour soigner une blessure au dos, sans qu'une date claire de rétablissement ait été fixée.

Cette blessure constitue un coup dur pour l'Italien Enzo Maresca, le nouvel entraîneur de Manchester City, qui doit désormais se préparer à entamer la nouvelle saison sans sa star influente.

Les blessures physiques ont affecté la participation de Rodri avec son club depuis qu'il a subi une rupture du ligament croisé antérieur en septembre 2024, ce qui l'a tenu éloigné de la plupart des matches de la saison 2024-2025.

Des problèmes ultérieurs aux tendons du genou et de la cuisse ont également limité ses apparitions à seulement 33 matches, dont 17 comme titulaire en Premier League la saison dernière.

Cela contraste fortement avec le rôle central qu'a joué le vainqueur du Ballon d'Or 2024 lors de la saison 2022-2023, lorsqu'il a inscrit le but de la victoire en finale de la Ligue des champions face à l'Inter Milan pour réaliser un triplé historique.

Au-delà de ses déboires physiques, l'avenir du joueur espagnol à l'Etihad Stadium fait l'objet de spéculations croissantes alors qu'il ne reste plus qu'une seule année à son contrat.

Des discussions pour une prolongation de contrat sont attendues après la Coupe du monde, mais Rodri n'a jusqu'à présent manifesté aucune volonté de prolonger son séjour, au milieu de tentatives du Real Madrid pour le recruter, selon plusieurs rapports de presse.

Toutefois, ces développements et l'absence d'une date claire pour le retour de la star espagnole pourraient pousser le Real Madrid à renoncer à cette opération, du moins durant l'été actuel.