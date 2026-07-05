De la trempe des plus grands… Comment Mbappé a-t-il endossé le rôle de Messi lors de cette épopée contre le Paraguay ?

Il y a les joueurs qui font la différence par leur talent, et ceux qui inversent le cours des matchs par leur personnalité ; Kylian Mbappé, lui, semble avoir atteint le stade où il allie ces deux qualités.

À chaque sortie avec les Bleus lors de la Coupe du monde 2026, il rappelle que le tournoi se joue autant pour lui que pour son équipe, et qu’il est le grand favori pour soulever le trophée s’il maintient ce niveau.

Face au Paraguay, le défi n’était pas seulement technique : l’adversaire a abordé le match en misant sur la puissance physique et les contacts incessants, dans le but de déstabiliser les Français et de les forcer à perdre leur concentration.

Au cœur de cette bataille, Mbappé a endossé son rôle de capitaine bien au-delà de sa simple capacité à marquer : il n’était pas seulement le joueur qui poursuivait le ballon, mais aussi le cerveau qui lisait le jeu et la personnalité qui en gérait les aspects psychologiques avant même les aspects techniques, confirmant ainsi que sa maturité évoluait au même rythme que son talent.

Un capitaine qui sait quand sourire… et quand se transformer en guerrier.

Tout au long de la rencontre, les Paraguayens ont multiplié les provocations – tacles appuyés, duels verbaux – mais le capitaine français a géré la situation avec un calme calculé.

Il a évité les duels inutiles qui auraient pu lui valoir un carton et affecter son équipe, sans pour autant laisser ses adversaires croire qu’ils avaient gagné leur pari. Ses sourires ironique, ses regards et ses réponses brèves faisaient partie d’une bataille psychologique qu’il a remportée avant de sceller l’issue du match d’un but décisif.

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Après le coup de sifflet final, le tableau n’a guère changé : il a savouré sa victoire avec une assurance tranquille, tandis que ses adversaires continuaient de protester et de manifester leur colère, illustrant parfaitement sa conviction que la maîtrise des nerfs compte autant que celle du ballon.

Cette version de Mbappé diffère grandement du joueur que le monde connaissait il y a quelques années : il ne réagit plus sous le coup de ses émotions, mais ses réactions sont désormais plus intelligentes et plus percutantes.

Des déclarations qui traduisent la personnalité d’un champion.

Après le match, Mbappé n’a pas eu recours aux habituelles formules diplomatiques ; il s’est exprimé avec l’assurance d’un capitaine défendant son équipe.

Il a affirmé que les Paraguayens avaient tenté de entraîner les Bleus dans un match physique, avant d’ajouter que la sélection française était capable de s’imposer quel que soit le style imposé, même en livrant une bataille « sale ».

Ces propos ne visaient pas seulement l’adversaire du jour : ils s’adressaient aussi aux autres sélections. Le message est clair : la France ne se contente pas de produire du beau jeu, elle sait aussi gagner dans la difficulté.

Quand ce discours vient de la star de l’équipe, il incarne celui d’un capitaine qui sait quand parler, comment remonter le moral de ses coéquipiers tout en adressant un message clair aux adversaires.

L’autre facette… Quand Mbappé marche dans les pas de Messi

Si la Coupe du monde 2022 au Qatar a révélé un Lionel Messi transformé, l’édition 2026 pourrait bien marquer la métamorphose de Kylian Mbappé.

Au Qatar, Messi n’était plus seulement le joueur posé qui se contentait de créer et de marquer : il s’est montré fougueux, notamment face aux Pays-Bas en quarts de finale, et a livré des duels psychologiques et verbaux avec l’adversaire, convaincu que les grands tournois se gagnent aussi par la personnalité.

Aujourd’hui, Mbappé semble emprunter la même voie : sans perdre son sang-froid, il fait preuve de plus de force et de ténacité lorsque le match l’exige, gère les provocations de manière à servir les intérêts de son équipe, puis scelle la victoire d’un but qui qualifie la France pour les demi-finales.

Ce n’est pas seulement une nouvelle version de Mbappé, mais une version plus aboutie, qui sait quand attaquer, quand se taire, quand riposter et quand laisser le score parler pour elle.

Si les Bleus continuent leur route vers le sacre, il ne serait pas surprenant de voir Mbappé rafler tous les honneurs individuels du tournoi, car, jusqu’ici, il ne se contente pas d’exprimer son talent technique, il incarne aussi la personnalité des champions qui marquent l’histoire de la Coupe du monde.