De la tempête au calme… La Coupe du monde 2026 offre l’occasion de réconcilier Hakimi et Diaz, après le penalty à la Panenka lors de la Coupe d’Afrique des nations

La Coupe du monde 2026 a permis de rétablir une bonne ambiance au sein de la sélection marocaine, et plus particulièrement entre ses deux stars, Achraf Hakimi et Ibrahim Diaz, après les tensions qui les opposaient depuis la fin de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Diaz avait en effet manqué un penalty à la « Panenka » dans le temps additionnel de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, permettant au Sénégal de revenir au score et de marquer le but de la victoire en prolongation, avant que le titre ne soit retiré aux « Lions de la Teranga ».

Selon le journal français L’Équipe, cet incident a considérablement tendu les relations entre Hakimi et Diaz, le latéral du Paris Saint-Germain n’ayant pas accepté que le penalty soit tiré de cette manière à ce moment-là.

La tension est restée palpable entre les deux hommes jusqu’au stage suivant, en mars dernier, malgré les excuses présentées par Diaz au groupe, que Hakimi n’a pas acceptées.

Dossier que Mohamed Wahbi, successeur de Walid Regragui à la tête des « Lions de l’Atlas », a rapidement pris en main. Avec l’appui de plusieurs cadres de l’équipe, il a réussi à décrisper la situation.

Selon le quotidien français, les deux hommes ne sont pas encore de proches amis, mais ils collaborent désormais pour guider les Lions de l’Atlas vers un exploit inédit au Mondial.

Les Marocains entameront les quarts de finale de la Coupe du monde ce jeudi au stade Gillette de Boston, face à la France.

Les Lions de l’Atlas visent à rééditer l’exploit historique du football arabe et africain en atteignant à nouveau le dernier carré, comme en 2022 au Qatar.