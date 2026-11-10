Ce n'était pas une simple convocation en sélection, mais un moment attendu pendant sept longues années. C'est ainsi que Marc Roca a accueilli son tout premier appel pour rejoindre l'équipe première d'Espagne, transformant des années de patience et de travail silencieux en l'une des plus belles histoires du football espagnol en 2026.

Avec un grand enthousiasme, le milieu de terrain du Real Betis a répondu à son premier appel pour rejoindre l'équipe première après un long parcours dans les rangs des jeunes, et il a constitué l'une des plus grandes surprises de la dernière liste de Luis de la Fuente pour la Ligue des nations.

Roca est un joueur en qui le sélectionneur a confiance, puisqu'il a travaillé avec lui lors des périodes passées en équipes des moins de 19 ans et des moins de 21 ans. Il a célébré son intégration au groupe qui vient d'être sacré champion du monde lors d'une conférence de presse tenue ce mardi.

Roca a entamé ses propos en conférence de presse en déclarant : « C'est toujours un grand plaisir d'être ici », conscient de la rude concurrence à son poste, atténuée par l'absence de Rodri.

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Il a ajouté : « J'aurais aimé que Rodri ne soit pas blessé, mais c'est mon tour d'être ici, et je suis très enthousiaste et impatient d'aider l'équipe. J'ai travaillé dur pendant longtemps, et j'ai prouvé que j'avais le niveau requis pour être ici. »

Une attente de longue date

Roca a déclaré, avec un soulagement manifeste : « J'ai toujours travaillé et rêvé de jouer pour l'équipe nationale première. Mon chemin a été long, mais j'ai toujours gardé cet objectif en ligne de mire, et je le célèbre avec un grand enthousiasme. J'apprécie d'autant plus cet accomplissement que, parfois, les choses arrivent vite et de manière répétée, alors que j'ai attendu longtemps, sept ans. C'est pourquoi je l'accueille avec une immense joie, un grand plaisir et une profonde satisfaction personnelle. »

Le joueur du Real Betis a remercié Luis de la Fuente pour sa confiance, en affirmant : « Nous connaissons sa personnalité avant même ses qualités footballistiques. Nous avons toujours vu en lui un entraîneur aux grandes capacités et au talent exceptionnel, doté de cette chaleur humaine qui pousse l'équipe à donner le meilleur d'elle-même. Nous espérons qu'il continuera à réaliser tout ce à quoi il aspire pendant de nombreuses années encore. »

Un même ADN

Roca a ajouté, au cours de ses déclarations : « L'essence de l'équipe nationale est la même que celle de l'équipe des moins de 21 ans. »

Le joueur catalan devrait retrouver un grand nombre de ses coéquipiers qui se sont frayé un chemin depuis sa génération en équipe des moins de 21 ans jusqu'à l'équipe première : Unai Simón, Fabián Ruiz, Oyarzabal.

Il a expliqué : « L'essence est la même. Notre style de jeu ressemble à celui de l'équipe nationale, et il est facile de s'adapter lorsque l'on a des coéquipiers d'un aussi grand talent. »

De l'opération chirurgicale au rêve

Marc Roca est apparu très heureux de rejoindre la sélection espagnole, et il s'est souvenu du passé en déclarant : « Il y a un an et demi, j'ai subi une opération chirurgicale, et ce fut l'une des meilleures décisions de ma vie. »

Son arrivée au Real Betis a également représenté un tournant dans sa carrière : « Pellegrini m'a toujours accordé confiance et sérénité, et il a créé une excellente ambiance et une équipe particulière dans laquelle je peux m'exprimer. Aujourd'hui, je récolte les fruits de mes efforts. »

Pour l'heure, Roca se prépare avec la sélection espagnole pour les prochains matches de la Ligue des nations face à la République tchèque et à l'Angleterre, mais avant même le moindre match, il sait parfaitement qu'il a déjà remporté la plus grande victoire de sa carrière : celle de la patience.