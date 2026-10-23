Dans un revirement surprenant qui pourrait redessiner les contours de la lutte pour la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA), le continent asiatique a abandonné sa position d'escalade antérieure à l'égard de Gianni Infantino et a annoncé son soutien à son nouveau mandat, une démarche qui offre au président de la FIFA un élan important avant les élections de mars prochain.

Le cheikh Salman ben Ibrahim Al Khalifa, président de la Confédération asiatique de football, a annoncé ce vendredi le soutien du continent à Infantino dans sa quête d'un quatrième et dernier mandat à la tête de la Fédération internationale, lors d'une réunion de la Confédération asiatique dans la capitale japonaise Tokyo, en présence du responsable italo-suisse.

Le cheikh Salman a déclaré, dans des propos rapportés par le site officiel de la Confédération asiatique : « Nous renouvelons notre plein engagement à vous soutenir, ainsi que votre direction, alors que vous briguez un nouveau mandat à la présidence de la FIFA », ajoutant que ses consultations avec un certain nombre de responsables du football du continent ont montré la clarté de leur position en faveur d'Infantino.

Cette annonce revêt une importance particulière à la lumière du différend qui avait éclaté entre les deux parties au sujet d'un projet de création d'une société commerciale affiliée à la FIFA, visant à ouvrir son capital à des investisseurs du secteur privé.

La Confédération asiatique s'était auparavant jointe à la Confédération européenne (UEFA) et à la Confédération d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (CONCACAF) pour s'opposer à ce projet, qui avait été tenu secret avant d'être finalement abandonné.

Bien que la Confédération asiatique ait maintenu, après l'abandon du projet, sa position appelant à la démission d'Infantino, les positions d'un certain nombre de fédérations nationales du continent se sont ensuite orientées vers un soutien au président de la FIFA, avant que l'annonce du cheikh Salman ne vienne confirmer le soutien de la confédération continentale dans la course à la présidence.

Le président de la Confédération asiatique a commenté le différend passé en ces termes : « Gianni, oui, nous avons eu des désaccords par le passé, mais nous devons aller de l'avant. Le football est plus fort lorsque nous travaillons ensemble. »

La position asiatique représente un atout important dans les calculs électoraux, puisque la confédération continentale compte 46 fédérations membres, à l'heure où Infantino fait face aux objections de la Confédération européenne, qui compte 55 membres, et de la CONCACAF, forte de ses 35 fédérations.

L'élection à la présidence de la FIFA doit se tenir en mars prochain, la date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 18 novembre.

Infantino, âgé de 56 ans, est le seul candidat à avoir officiellement annoncé sa candidature à ce jour, tandis que Victor Montagliani, dont le nom avait été évoqué comme son principal rival potentiel, ne devrait pas entrer dans la course électorale.