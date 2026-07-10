De la proximité à la rupture… Casillas réouvre le dossier Mourinho après des années de silence

L'Espagnol Iker Casillas, 45 ans, a livré les coulisses de sa carrière riche en titres lors d'une longue interview accordée au journal français « L'Équipe ». Il y est revenu sur les temps forts de sa victoire en Coupe du monde 2010 et sur ses relations tendues avec l'entraîneur portugais José Mourinho.

L’ancien gardien du Real Madrid est revenu sur la finale de la Coupe du monde 2010 contre les Pays-Bas, au cours de laquelle il avait sauvé les siens grâce à une parade décisive face à Arjen Robben en un contre un, déclarant : « J’ai attendu le plus longtemps possible, jusqu’à ce que je sente qu’il allait me dribbler, puis j’ai avancé un peu car je connaissais sa vitesse exceptionnelle… Il a peut-être vu Juan Capdevila et Carles Puyol revenir et perdu un peu de concentration ; d’habitude, sur dix situations similaires, il marque neuf fois. »

Il a également révélé une crise interne qui a failli déstabiliser la sélection espagnole après l’Euro 2008, en raison de la propagation des tensions entre le Real Madrid et le FC Barcelone au sein de « La Roja », expliquant : « Cette mauvaise ambiance s’est propagée jusqu’en équipe nationale ; elle était palpable à l’entraînement, pendant les repas et même à bord des avions », ajoutant qu’un coup de fil avec Xavi Hernández avait contribué à changer la donne et ouvert la voie à la victoire à l’Euro 2012.

Évoquant sa relation avec Mourinho pendant leur période commune au Real Madrid, Casillas a admis sans détour : « Avec José, c’était un mariage qui s’est mal terminé », rappelant que la première année s’était bien passée, mais que le lien s’était progressivement détérioré jusqu’à son exclusion de l’équipe titulaire, tout en affirmant que leurs relations sont aujourd’hui amicales : «Si nous nous croisons, nous nous saluons et nous pouvons nous asseoir à une table et discuter sans aucun problème.»

Dans un passage marquant, le plus jeune gardien de but à avoir remporté la Ligue des champions a révélé qu’il avait envisagé de se présenter à la présidence de la Fédération royale espagnole de football en 2020 après sa retraite, mais qu’il avait renoncé à cette idée après avoir pris la mesure de la nature de la lutte pour ce poste, déclarant sans détour : « J’ai compris que c’était un poste très convoité, et que les gens étaient prêts à tout pour l’obtenir… L’ambiance ne me plaisait pas. »