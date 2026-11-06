De la prison au Camp Nou : le Barça confie son dossier important à l'ancien ministre de l'Intérieur

Dans une démarche inattendue qui a suscité de nombreuses controverses en Catalogne et au-delà, le FC Barcelone a renforcé son département de gouvernance d'entreprise en nommant un poids lourd de la politique, Joaquim Forn, ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement catalan, au poste de nouveau responsable de la gouvernance institutionnelle du club.

Selon les informations rapportées par l'émission « La Porteria » sur la chaîne Betevé, et confirmées par le journal « Mundo Deportivo », Forn prendra la direction du département de gouvernance d'entreprise du club catalan.

Une nomination avec un seul objectif : rétablir la discipline

La nomination de Joaquim Forn, approuvée lundi dernier, vise à renforcer le modèle de gouvernance du club. Il s'emploiera également à garantir la conformité du processus décisionnel avec les objectifs fixés par le conseil d'administration.

Le Barça entre ainsi dans une nouvelle phase de la gestion de son institution, en s'appuyant sur une longue expérience politique et juridique, dans une tentative d'encadrer les décisions au sein de l'un des plus grands clubs du monde.

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Qui est Joaquim Forn ?

Joaquim Forn, diplômé de la faculté de droit et au long parcours politique au sein du conseil municipal de Barcelone, a été nommé ministre de l'Intérieur du gouvernement catalan en juillet 2017.

Mais sa carrière politique a basculé quelques mois plus tard. Il a été contraint de démissionner en octobre de la même année, après avoir été jugé pour avoir appelé au référendum d'indépendance du 1er octobre.

Forn a ensuite été incarcéré à la prison d'Estremera avec huit autres ministres, et en 2019, il a été condamné à dix ans et six mois de prison. Après une longue bataille juridique, Forn a obtenu une grâce en 2021 et a été libéré.

Au cours des dernières années, Joaquim Forn a fait partie des services juridiques du groupe Mediapro, et il contribuera désormais, par son expérience, sa vision stratégique et son leadership institutionnel, à renforcer le domaine de la gouvernance d'entreprise au FC Barcelone.