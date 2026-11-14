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Loai Mohamed
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De la première place au spectre de l'élimination : un scénario catastrophe qui hante Zidane avec la France

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Bien que l'équipe de France ait abordé son match face à l'Italie, lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations, avec l'ambition de s'adjuger la première place du groupe 1, elle se trouve désormais dans une situation qui pourrait l'éliminer de la compétition continentale.

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L'équipe de France s'est inclinée face à son hôte italien sur le score de 3-1 avant-hier jeudi, bouleversant ses calculs dans le groupe. Un dernier match l'attend face à la Turquie demain dimanche, susceptible de livrer un scénario catastrophe qui se solderait par son élimination du tournoi.

L'équipe de France avait besoin de battre l'Italie pour s'assurer la première place du groupe avant la dernière journée, mais elle a subi sa première défaite sous l'ère de l'entraîneur Zinédine Zidane, après avoir gaspillé son avantage obtenu grâce au but de Michael Olise, pour finalement s'effondrer sur le score de trois buts à un au stade de San Siro.

À l'issue de ce résultat, l'équipe de France occupe la deuxième place avec 10 points et une différence de buts de +3, derrière l'Italie, leader avec le même total de points mais une différence de buts de +5.

Malgré cela, l'équipe de France conserve l'avantage avant son match face à la Turquie, dimanche, à Bordeaux, puisqu'elle assurera sa qualification en quarts de finale en cas de non-défaite.

Grp. 1

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
ItalieItalieITA
5311116+510
V
V
N
V
D
2
FranceFranceFRA
531185+310
D
V
N
V
V
3
BelgiqueBelgiqueBEL
530286+29
V
D
V
D
V
4
TurquieTurquieTUR
5005313-100
D
D
D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation
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Le nul suffit, et la défaite peut être fatale

L'équipe de France décrochera son billet pour les quarts de finale si elle fait match nul contre la Turquie, quel que soit le résultat de l'autre rencontre entre l'Italie et la Belgique.

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15 nov. 2026

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Même une défaite face à la Turquie pourrait ne pas empêcher les Bleus de se qualifier, à condition que la Belgique ne parvienne pas à battre l'Italie dans le match qui se jouera à la même heure à Bruxelles.

Mais il existe un seul scénario susceptible de bouleverser totalement les calculs et d'écarter l'équipe de Zidane du tournoi.

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Comment la France peut-elle être éliminée ?

Si l'équipe de France perd face à la Turquie, son total restera à 10 points.

Dans le même temps, si la Belgique parvient à battre l'Italie, le total des Diables Rouges grimpera à 12 points, ce qui leur permettra de prendre la tête du groupe et de décrocher leur billet qualificatif.

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La lutte pour la deuxième place se limiterait alors à la France et à l'Italie, les deux équipes se retrouvant à égalité avec 10 points.

C'est là qu'interviennent les confrontations directes pour désigner le deuxième du groupe, conformément au règlement de la Ligue des nations de l'UEFA qui stipule que le premier critère pour départager deux équipes à égalité de points est le nombre de points récoltés par chacune lors de leurs confrontations directes.

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Et l'Italie dispose d'un net avantage sur ce plan, après avoir récolté quatre points lors de ses deux matchs face à la France, grâce à une victoire dans un match et un nul dans l'autre, contre un seul point pour l'équipe de Zidane.

Par conséquent, l'Italie occuperait la deuxième place et se qualifierait pour les quarts de finale, tandis que l'équipe de France reculerait à la troisième place et ferait ses adieux au tournoi dès la phase de groupes.

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La France face à un seul choix pour échapper aux calculs

Ainsi, l'équation apparaît claire pour Zidane et ses joueurs : un match nul face à la Turquie suffit à sceller la qualification, tandis que la défaite pourrait virer à la catastrophe si elle coïncidait avec une victoire de la Belgique sur l'Italie.

L'importance du match s'accroît pour l'équipe de France avec le retour possible de Kylian Mbappé, qui avait inscrit le but de la victoire lors du match aller face à la Turquie. Zidane espère récupérer les services de son capitaine pour cette confrontation décisive à Bordeaux.

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Scénario d'élimination de la France :

Défaite de la France face à la Turquie.

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Victoire de la Belgique sur l'Italie.

La France occupe la troisième place en raison des confrontations directes défavorables face à l'Italie.

Écrit parLoai Mohamed

Rédacteur en chef de shift

Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.

Je veille toujours à proposer un contenu fiable, appuyé par des chiffres et des statistiques, loin de toute exagération. J’aime le langage des chiffres, car il ne connaît pas la complaisance. J’ai participé à la couverture des plus grands événements footballistiques, avec un intérêt particulier pour mettre en lumière les stars arabes et leur impact sur la scène mondiale.

Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.

Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.

Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.

Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.

Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.

Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.

Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :

– Un budget astronomique et une élimination décevante… Pourquoi Al Ahly a-t-il échoué en Coupe du monde des clubs ?

– Cela perturbe la sérénité de Salah et rouvre le dossier noir… Liverpool regrettera-t-il le transfert de Wirtz ?

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