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Bien que l'équipe de France ait abordé son match face à l'Italie, lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations, avec l'ambition de s'adjuger la première place du groupe 1, elle se trouve désormais dans une situation qui pourrait l'éliminer de la compétition continentale.

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L'équipe de France s'est inclinée face à son hôte italien sur le score de 3-1 avant-hier jeudi, bouleversant ses calculs dans le groupe. Un dernier match l'attend face à la Turquie demain dimanche, susceptible de livrer un scénario catastrophe qui se solderait par son élimination du tournoi.

L'équipe de France avait besoin de battre l'Italie pour s'assurer la première place du groupe avant la dernière journée, mais elle a subi sa première défaite sous l'ère de l'entraîneur Zinédine Zidane, après avoir gaspillé son avantage obtenu grâce au but de Michael Olise, pour finalement s'effondrer sur le score de trois buts à un au stade de San Siro.

À l'issue de ce résultat, l'équipe de France occupe la deuxième place avec 10 points et une différence de buts de +3, derrière l'Italie, leader avec le même total de points mais une différence de buts de +5.

Malgré cela, l'équipe de France conserve l'avantage avant son match face à la Turquie, dimanche, à Bordeaux, puisqu'elle assurera sa qualification en quarts de finale en cas de non-défaite.

Grp. 1 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Italie ITA 5 3 1 1 11 6 +5 10 V V N V D 2 France FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 D V N V V 3 Belgique BEL 5 3 0 2 8 6 +2 9 V D V D V 4 Turquie TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 D D D D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

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Le nul suffit, et la défaite peut être fatale

L'équipe de France décrochera son billet pour les quarts de finale si elle fait match nul contre la Turquie, quel que soit le résultat de l'autre rencontre entre l'Italie et la Belgique.

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Même une défaite face à la Turquie pourrait ne pas empêcher les Bleus de se qualifier, à condition que la Belgique ne parvienne pas à battre l'Italie dans le match qui se jouera à la même heure à Bruxelles.

Mais il existe un seul scénario susceptible de bouleverser totalement les calculs et d'écarter l'équipe de Zidane du tournoi.

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Comment la France peut-elle être éliminée ?

Si l'équipe de France perd face à la Turquie, son total restera à 10 points.

Dans le même temps, si la Belgique parvient à battre l'Italie, le total des Diables Rouges grimpera à 12 points, ce qui leur permettra de prendre la tête du groupe et de décrocher leur billet qualificatif.

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La lutte pour la deuxième place se limiterait alors à la France et à l'Italie, les deux équipes se retrouvant à égalité avec 10 points.

C'est là qu'interviennent les confrontations directes pour désigner le deuxième du groupe, conformément au règlement de la Ligue des nations de l'UEFA qui stipule que le premier critère pour départager deux équipes à égalité de points est le nombre de points récoltés par chacune lors de leurs confrontations directes.

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Et l'Italie dispose d'un net avantage sur ce plan, après avoir récolté quatre points lors de ses deux matchs face à la France, grâce à une victoire dans un match et un nul dans l'autre, contre un seul point pour l'équipe de Zidane.

Par conséquent, l'Italie occuperait la deuxième place et se qualifierait pour les quarts de finale, tandis que l'équipe de France reculerait à la troisième place et ferait ses adieux au tournoi dès la phase de groupes.

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La France face à un seul choix pour échapper aux calculs

Ainsi, l'équation apparaît claire pour Zidane et ses joueurs : un match nul face à la Turquie suffit à sceller la qualification, tandis que la défaite pourrait virer à la catastrophe si elle coïncidait avec une victoire de la Belgique sur l'Italie.

L'importance du match s'accroît pour l'équipe de France avec le retour possible de Kylian Mbappé, qui avait inscrit le but de la victoire lors du match aller face à la Turquie. Zidane espère récupérer les services de son capitaine pour cette confrontation décisive à Bordeaux.

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Scénario d'élimination de la France :

Défaite de la France face à la Turquie.

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Victoire de la Belgique sur l'Italie.

La France occupe la troisième place en raison des confrontations directes défavorables face à l'Italie.