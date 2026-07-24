Le club d'Al-Diriyah, tout juste promu en Roshn Saudi League, a réussi à devancer Al-Ahli en lui soufflant l'une des vedettes de la Premier League anglaise, lors de l'actuel mercato estival.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que le club d'Al-Diriyah avait trouvé un accord avec le Sénégalais Idrissa Gana Gueye, ancien milieu de terrain d'Everton, pour rejoindre ses rangs avec un contrat d'une seule saison.

Le milieu de terrain sénégalais rejoindra le club saoudien dans le cadre d'un transfert libre, après la fin de son contrat avec le club anglais à l'issue de la saison dernière.

Gueye faisait partie des cibles d'Al-Ahli lors de l'actuel mercato estival, alors que le club recherche un nouveau milieu de terrain en cas de départ du Français Enzo Millot de ses rangs, celui-ci ne rentrant plus dans les plans de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle.

Ainsi, les efforts d'Al-Ahli se concentreront sur le recrutement du Français Manu Koné, milieu de terrain de la Roma, qui reste la principale cible au milieu de terrain en cas de départ de Millot.

Idrissa Gana Gueye possède un parcours remarquable sur les pelouses du football européen. Il a débuté en championnat de France avec Lille, dès son intégration à l'équipe première en 2010, jusqu'à son transfert à Aston Villa en 2015.

Après une seule saison avec les Villans, le joueur de 38 ans a rejoint Everton, où il a passé 3 ans avant de rejoindre l'étape la plus importante de sa carrière avec le Paris Saint-Germain entre 2019 et 2022, avant de revenir chez les Toffees par la suite.

Lors de la dernière saison, Idrissa Gueye a disputé 25 matchs avec Everton, au cours desquels il a inscrit deux buts et délivré 3 passes décisives. Il a également participé aux quatre matchs de l'équipe nationale sénégalaise lors de la Coupe du monde 2026, sans marquer ni offrir de passe décisive.