Partager Suivez GOAL sur Google

Des informations de presse ont révélé des coulisses inattendues autour de la victoire d'Al-Ahli Djeddah face à son rival, Al-Nassr, sur le score de 3-1, lors du clasico de la Roshn Saudi League.

Publicité

Selon le site Erem News, citant l'émission « Jawla Murtadda », la gestion tactique de la rencontre ne s'est pas limitée à l'entraîneur croate Marino Pušić : les cadres d'Al-Ahli ont joué un rôle central dans l'élaboration du plan de jeu et dans les choix techniques.

D'après l'émission « Jawla Murtadda », plusieurs joueurs d'Al-Ahli Djeddah se sont mis d'accord, avant le coup d'envoi, pour écarter du onze le milieu défensif ukrainien Artem, une décision destinée à offrir la meilleure performance possible.

Les choses ne se sont pas arrêtées là. Les joueurs ont pris en charge l'essentiel de la préparation tactique du match, tandis que le gardien sénégalais Édouard Mendy a endossé le rôle de véritable leader sur la pelouse, guidant ses coéquipiers et dictant le rythme du jeu.

Les joueurs d'Al-Ahli Djeddah ont abordé la rencontre avec une détermination et un enthousiasme qui se sont clairement reflétés dans leur niveau de jeu. Ils ont fait la différence et porté le total du club à 24 points, à la quatrième place du classement de la Roshn Saudi League, tandis qu'Al-Nassr reste bloqué à 28 points, à la deuxième place, à égalité avec Al-Qadsiah.

Publicité Publicité

Ces révélations soulèvent de sérieuses questions sur les véritables prérogatives de l'entraîneur Pušić, qui subit une pression croissante des supporters et des médias en raison de résultats irréguliers, alors que se multiplient les rumeurs annonçant son départ.