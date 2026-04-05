De La Masia aux tribunes… Que se passe-t-il avec Hamza Abdelkarim ?

Le journal espagnol « Sport » a révélé que le jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim s'était imposé comme l'une des figures de proue du centre de formation du FC Barcelone cette saison, dans un climat d'attente et d'enthousiasme qui a accompagné son arrivée, en particulier dans les milieux du football égyptien.

Le journal précise que le joueur a attiré l'attention dès son arrivée, non seulement parce qu'il est le premier Égyptien à représenter le club catalan, mais aussi parce qu'il est un attaquant pur de type « numéro 9 » classique, un profil rare au sein du système de « La Masia », qui s'appuie généralement sur différents styles offensifs.

« Sport » ajoute que Hamza possède un physique imposant, mesurant plus de 1,90 mètre, et qu’il est considéré comme un attaquant buteur doté de capacités physiques exceptionnelles. Il a toutefois eu besoin d’une période d’adaptation, car son expérience professionnelle s’était entièrement déroulée en Égypte, où il avait déjà joué avec l’équipe première du club Al-Ahly et participé à la Ligue des champions d’Afrique.

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Selon le rapport, le joueur a déployé des efforts considérables pour faire ses débuts officiels sous le maillot de Barcelone, puisqu'il a dû retourner en Égypte pour régler certaines formalités, ce qui a retardé sa participation jusqu'au 8 mars, soit près de deux mois après son arrivée.

Ses débuts officiels ont eu lieu lors d'un match de deuxième division junior contre Huesca, où il s'est rapidement illustré en obtenant un penalty et en marquant un but, lors d'une rencontre que Barcelone n'a pas réussi à remporter, mais qui a constitué un moment particulier dans la carrière du joueur.

Depuis ce match, Hamza a disputé plusieurs rencontres, sans toutefois parvenir à maintenir le niveau remarquable affiché lors de ses débuts. Il a été titulaire en demi-finale de la Coupe du Roi junior à Lugo, avant de disputer ses dernières 30 minutes lors de la défaite contre Dam le 21 mars.

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Le journal a souligné que son absence lors du dernier match contre Nastic a suscité quelques interrogations, d’autant plus qu’Ajay Tavares a été titularisé pour la première fois, lors d’un match marqué par un violent incident qui a conduit à son transfert à l’hôpital après qu’il se soit heurté à la bordure du terrain.

Mais « Sport » a précisé que l'absence de l'attaquant égyptien était due à une légère blessure musculaire qui l'a empêché de jouer. Le joueur n'a pas non plus rejoint la sélection de son pays pendant la trêve internationale, mais il était présent dans les tribunes pour suivre le match de l'Athletic Bilbao contre Saint-André.

Le rapport a confirmé que la blessure ne semblait pas inquiétante et ne l'écarterait pas des terrains pour une longue période, mais qu'elle l'avait empêché d'être présent lors du match qui a vu une victoire in extremis de Barcelone, grâce à un but tardif inscrit par Alex Gonzalez à la 93e minute, permettant ainsi à l'équipe de rester dans la course pour la tête de la Liga Juvenil de Elite aux côtés de l'Espanyol.

Le journal a conclu son article en indiquant que la durée de l'absence du joueur n'était pas encore déterminée avec précision, mais que l'on s'attendait à ce qu'il revienne d'ici une à deux semaines, si la convalescence se déroule normalement.