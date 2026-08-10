L'Espagnol Marc Cucurella s'est exprimé sur ses sentiments après son transfert au Real Madrid, affirmant que porter le maillot du club merengue représente un moment exceptionnel dans sa carrière, bien que ses débuts dans le football aient eu lieu au sein de l'académie du Barça, « La Masia ».

Cucurella a disputé son premier entraînement avec le Real Madrid sous la houlette de l'entraîneur José Mourinho, après avoir passé sa visite médicale, avant de livrer ses premières déclarations en tant que nouveau joueur de l'effectif.

Cucurella a déclaré, dans des propos rapportés par le journal Marca : « C'est une fierté. Je pense que peu de personnes peuvent dire qu'elles ont porté ce maillot. Nous avons vu de grandes légendes, c'est un club doté d'une immense histoire, et le plus grand club d'Europe. »

Il a ajouté : « Être ici aujourd'hui est un privilège et un honneur, et avant tout une récompense pour tous les efforts que j'ai fournis tout au long de ma carrière. J'ai attendu longtemps, et cela a semblé prendre beaucoup de temps, mais je suis ici maintenant. »

Cucurella se souvient des nuits du Real Madrid

Le latéral espagnol a révélé avoir suivi durant toutes ces dernières années de nombreux moments historiques du Real Madrid depuis l'extérieur du terrain, avant d'avoir désormais l'occasion d'y prendre part sous le maillot de l'équipe.

Il a déclaré : « En tant que spectateur, j'ai vu toutes ces nuits magiques, les remontadas au Bernabéu, et tous les titres de Ligue des champions soulevés par l'équipe. »

Il a poursuivi : « En tant que joueur, et en tant qu'enfant qui commence à jouer au football, il est très difficile de refuser l'opportunité de jouer pour un club comme celui-ci. L'occasion s'est présentée à moi et je n'ai pas hésité un instant. Avoir la chance de vivre cela de l'intérieur et d'y participer est une très grande responsabilité, mais c'est aussi un défi beau et important. »

L'impression de Cucurella sur Mourinho

Le joueur a évoqué ses débuts avec José Mourinho, expliquant que les premières impressions sous la conduite de l'entraîneur portugais ont été positives.

Il a déclaré : « Beaucoup de confiance et de spontanéité. Nous devons faire sur le terrain ce que nous savons faire, et avant tout prendre du plaisir. Je pense que ce que nous voulons tous, c'est gagner et vivre une grande saison. »

Il a également révélé sa joie de faire la connaissance de ses nouveaux coéquipiers, déclarant : « J'étais vraiment impatient de rencontrer mes coéquipiers. J'ai parlé avec certains d'entre eux après qu'ils m'ont envoyé des messages. Les débuts ont été très bons. »

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