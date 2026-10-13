Le Getafe a bouclé la signature de Dani Carvajal, l'ancien latéral droit du Real Madrid, après l'intervention du président du club, Ángel Torres, pour lever le dernier obstacle lié aux règles du fair-play financier, dans un dossier marqué par des complications administratives et financières avant la conclusion d'un accord définitif, selon le quotidien espagnol As.

La Ligue espagnole avait refusé de valider les chiffres financiers présentés pour finaliser le transfert, ce qui a poussé Torres à fournir une garantie personnelle afin de couvrir l'écart exigé par les règles financières, une démarche qui a mis fin au blocage entourant les négociations ces derniers jours et ouvert la voie à l'arrivée du joueur au sein de l'équipe.

Carvajal devrait percevoir un salaire inférieur à un million d'euros jusqu'à la fin de la saison en cours, soit une baisse considérable par rapport à ses émoluments précédents au Real Madrid.

Cet accord traduit la volonté du joueur de poursuivre sa carrière au plus haut niveau, près de son lieu de résidence à Madrid, sous la direction de l'entraîneur José Bordalás, qui a joué un rôle important pour le convaincre de rejoindre Getafe.

Aux termes de l'accord, le contrat de Carvajal ne courra que jusqu'à la fin de la saison en cours, ce qui laisse aux deux parties la possibilité d'évaluer l'expérience avant de décider de la suite.

Le joueur doit intégrer les entraînements de l'équipe à la cité sportive, avant d'entamer son aventure avec ses nouveaux coéquipiers.

Malgré la finalisation du transfert, Carvajal ne pourra pas disputer la Ligue Europa Conférence avec Getafe, le délai d'inscription des joueurs auprès de l'UEFA ayant expiré durant la période où les négociations étaient au point mort, ce qui signifie qu'il sera absent des compétitions européennes cette saison.

Sur le plan national, les premiers pas du latéral espagnol pourraient coïncider avec la rencontre face au Rayo Vallecano, prévue le lundi 19 octobre, dans le cadre du derby madrilène au stade Coliseum Alfonso Pérez, s'il est prêt techniquement et physiquement et si le staff technique donne son feu vert à sa participation.