Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, a salué le désir permanent de briller de la jeune star Lamine Yamal, l'ailier du Barça, et ce avant le match de la Roja sur le terrain de la Croatie, demain mardi en soirée, lors de la quatrième journée de la Ligue des nations de l'UEFA.

De la Fuente a déclaré en conférence de presse, avant le duel face à la Croatie : « Yamal a l'inquiétude du génie, l'inquiétude du talent exceptionnel. Et l'inquiétude n'a pas ici de sens négatif, car il est toujours assoiffé du meilleur parce qu'il veut être le meilleur. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Nous avons une équipe dotée d'une passion exceptionnelle, car aucun de ses joueurs ne se lasse de la compétition. »

Lamine a inscrit le premier but lors des trois matches de l'Espagne durant cette trêve internationale.

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À ce sujet, et sans confirmer s'il sera titulaire ou non, il a souligné que Lamine réalise de bonnes performances et qu'il est par ailleurs le joueur le plus utilisé de l'équipe durant la trêve internationale.

Il a précisé : « Tous les joueurs veulent jouer, et nous évaluons ensuite l'opportunité de les faire jouer. Lamine est au sommet de son niveau et c'est un compétiteur par nature. Nous avons toujours veillé à choisir la meilleure composition possible pour chaque match, et c'est ce que nous avons fait tout au long de ce tournoi. »

Luis de la Fuente a également évoqué Dani Olmo, pour qui ce match revêt une signification toute particulière compte tenu de son passé en Croatie.

Le sélectionneur espagnol a dit à propos de Dani Olmo, qui a été titulaire face à l'Angleterre et à la Tchéquie mais n'a pas joué lors du premier match contre la Croatie : « Il est parfaitement conscient de l'importance de ce match. Nous évaluerons le moment le plus opportun pour faire entrer Dani en jeu, mais il est très motivé et jouit d'une grande popularité en Croatie. »

Par ailleurs, le sélectionneur de la Roja a mis en avant les points forts de la Croatie et ne s'est pas étendu sur la lourde défaite 7-0 subie par la sélection croate face à l'Angleterre.

De la Fuente a commenté : « Pour moi, c'est une équipe formidable. Ils ont été l'une des sélections nationales les plus importantes de ces dernières années. Ce qui s'est passé lors du dernier match n'était qu'un accident de parcours. Nous trouverons une ambiance enflammée et chargée d'émotion, et c'est ce que nous aimons. Ce sera un match magnifique. J'aime ressentir la ferveur des supporters, qu'ils nous soutiennent ou qu'ils soient contre nous. »

Rappelons que la sélection espagnole domine le classement de son groupe avec 9 points après ses victoires lors des 3 premiers matches, tandis que la sélection croate compte 3 points et occupe la troisième place.



