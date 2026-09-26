De la Fuente : voici l'Angleterre, et nous ne cesserons pas de gagner

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a exprimé sa satisfaction après la victoire palpitante face à l'Angleterre sur le score de 3-2, samedi soir, au stade de Wembley, en ouverture du parcours de la Roja en Ligue des nations, saluant l'état d'esprit de ses joueurs et leur capacité à se battre jusqu'au bout.

De la Fuente a déclaré lors d'une brève interview télévisée à l'issue de la rencontre : « Nous sommes extrêmement heureux du résultat et de la performance, et d'avoir montré au monde que nous avons une grande ambition et une forte envie de gagner. Il est vrai que nous avons traversé des moments difficiles, mais c'est l'Angleterre. »

L'Espagne a débuté la rencontre en force, après l'ouverture du score précoce de Lamine Yamal, avant que l'Angleterre ne renverse la situation en sa faveur avec deux buts signés Anthony Gordon et Harry Kane. Mais la sélection espagnole est revenue en seconde période et a inscrit deux buts par l'intermédiaire d'Alex Baena et Mikel Oyarzabal, pour s'imposer 3-2.

Le sélectionneur de l'Espagne est revenu sur le déroulement du match, en expliquant : « Nous avons discuté à la mi-temps. Nous maîtrisions la partie et nous avons eu trois occasions nettes. Nous continuons de montrer que cette équipe n'abandonne jamais et que nous n'avons pas l'intention de cesser de gagner. »

De la Fuente a salué la profondeur de l'effectif de la sélection espagnole et les options dont il dispose pour effectuer des changements au cours des matches, en déclarant : « J'ai la chance d'avoir ces joueurs. N'importe qui peut entrer sur le terrain et être prêt. Il s'agit d'essayer d'apporter des changements, et ils possèdent un talent exceptionnel. »