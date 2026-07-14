De la Fuente, très confiant : « La France a affronté la meilleure équipe du monde »

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’Espagne, a salué la « performance exceptionnelle » de ses joueurs après leur qualification pour la finale de la Coupe du monde 2026, tout en rappelant qu’une dernière marche restait à gravir pour les Matadors.

Les Espagnols ont dominé de bout en bout et battu la France 2-0 mardi soir au stade de Dallas, en demi-finale.

Les « Matadors » espagnols se sont ainsi qualifiés pour la finale de la Coupe du monde 2026, programmée dimanche prochain, et attendent désormais le vainqueur de l’autre demi-finale, qui oppose l’Angleterre à l’Argentine.

« C’est difficile de décrire ce sentiment, mais je crois comprendre que cela s’apparente au bonheur », a déclaré De la Fuente dans ses commentaires d’après-match. « Je tiens à dire que cette équipe est exceptionnelle, et que nous voulons continuer à progresser et donner le meilleur de nous-mêmes ; il nous reste encore une étape à franchir. »

Il a ajouté, selon le site français « Foot Mercato » : « C’est une immense responsabilité d’être en finale de la Coupe du monde. C’est un immense honneur, que peu de gens ont la chance de connaître, et nous devons savourer chaque instant. »

Il a conclu : « Nous avons commencé il y a quatre ans avec une idée claire, et c’est cette idée qui nous a menés là où nous en sommes aujourd’hui, c’est pourquoi nous sommes heureux. »

Interrogé sur la victoire face à l’équipe de France, grande favorite pour remporter la Coupe du monde, il a expliqué : « Bien sûr, nous l’avons dit dans les vestiaires : nous allons affronter l’une des meilleures équipes du monde, mais eux, en revanche, vont affronter la meilleure équipe du monde. Ces joueurs le méritent vraiment ; ils allient engagement et talent, et ont su rendre faciles des tâches difficiles. Je ressens une immense fierté et une immense joie. »