Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’Espagne, a défendu son capitaine Rodri contre des critiques qu’il a jugées « insultantes » après le match nul surprise face au Cap-Vert, tout en assurant que son équipe ferait mieux lors de son deuxième match de la Coupe du monde contre l’Arabie saoudite.

Les champions d’Europe, tenus en échec (0-0) par les débuts prometteurs du Cap-Vert dans la compétition, comptent pour l’instant un point, tout comme leurs futurs adversaires du groupe H, avant les rencontres de dimanche.

Les médias espagnols ont critiqué les choix de De la Fuente, pointant la composition initiale avec Gavi et Ferran Torres sur les ailes, ainsi qu’une première substitution intervenue seulement à la 71^e minute alors que la Roja cherchait désespérément l’ouverture du score. Les observateurs ont aussi pointé la performance de certains cadres, notamment celle de Rodri, star de Manchester City et lauréat du Ballon d’or, estimant qu’il ralentissait le rythme du jeu.

De la Fuente a déclaré à la radio espagnole Cadena Cope : « Je trouve extrêmement insultant que l’on dise cela du meilleur joueur du monde. Dirait-on la même chose d’autres joueurs considérés comme les meilleurs au monde ? Je ne pense pas qu’ils en auraient le courage. »

De La Fuente a ajouté : « Mais comme il est Espagnol, on dit de nos joueurs des choses qu’on ne dit pas des autres… Rodri est le meilleur joueur du monde. Même à 50 % de ses capacités, il reste supérieur à la plupart des milieux de terrain. Il nous apporte clarté, vision et équilibre ; Rodri est une source d’inspiration. »

Malgré l’assurance de De La Fuente quant à la « parfaite condition » de Lamine Yamal, ce dernier n’est entré qu’à la 71^e minute, immédiatement décisif.

Des interrogations planent aussi sur la condition physique de Nico Williams, de Víctor Muñoz – fraîchement transféré à Liverpool – et de Mikel Merino, mais le sélectionneur assure qu’ils retrouveront leur meilleur niveau en temps utile.

« Aucune inquiétude, ils seront prêts quand nous en aurons besoin, a-t-il poursuivi. Dimanche, ils bénéficieront de plus de temps de jeu et, pour le troisième match contre l’Uruguay, ils seront encore meilleurs. »

De la Fuente a poursuivi : « Lors du dernier Euro (remporté par l’Espagne en 2024), Dani Olmo nous a rejoints alors qu’il était blessé ; il aurait pu rester chez lui, mais nous avons décidé de prendre le risque de le faire venir. Olmo est venu, s’est rétabli et a été le meilleur buteur du tournoi. Personne ne s’en souvient aujourd’hui, mais moi, je m’en souviens. »

Yamal, qui avait débuté la compétition contre le temps pour soigner une blessure musculaire subie avec Barcelone en avril, pourrait être aligné d’entrée face à l’Arabie saoudite ou, à l’inverse, monter au jeu en cours de match.

De la Fuente conclut : « Nous prendrons une décision après avoir évalué sa condition. Peu de rencontres se gagnent dans les 45 premières minutes ; les matchs se jouent souvent en seconde période. Nous déterminerons s’il est préférable de le lancer d’entrée ou d’attendre que l’adversaire fléchisse pour l’utiliser en fin de match, car c’est là qu’il peut faire la différence. Tout dépendra de l’évolution de la rencontre. »