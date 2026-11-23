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Luis de la Fuente, sélectionneur de l'Espagne, a affiché sa grande confiance dans les capacités de son équipe avant le duel attendu face à la France en quarts de finale de la Ligue des nations, le tirage au sort ayant réservé aux deux sélections une confrontation de haut vol les 25 et 28 mars prochains.

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Le sélectionneur espagnol a évoqué cette rencontre très attendue, soulignant que l'affrontement face à la France constituera un test difficile contre l'une des sélections les plus fortes au monde. Il a toutefois insisté sur le fait que son équipe nationale part avec l'avantage, estimant que l'Espagne est actuellement la meilleure sélection du monde.

De la Fuente a déclaré, dans des propos rapportés par le média français « Foot Mercato » : « Nous attendons ce match contre la France avec une grande impatience. Il est clair que nous avons suffisamment de temps pour nous préparer et étudier soigneusement la stratégie adaptée, mais le plus important, c'est qu'une chose s'est ancrée dans nos esprits depuis le match de la Coupe du monde. »

L'Espagne et la France se sont affrontées en demi-finale de la Coupe du monde 2026 , et la Roja s'est imposée (2-0), avant de décrocher le titre mondial aux dépens de l'Argentine en finale (1-0).

Le technicien espagnol a ajouté que son staff avait déjà utilisé un message de motivation avant la confrontation entre les deux sélections en Coupe du monde, assurant qu'il s'en servira de nouveau lors de la préparation des deux prochains matchs.

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Il a précisé : « Nous avons préparé ce match avec un message que nous utiliserons certainement à nouveau. Nous allons affronter une équipe très forte, sans aucun doute l'une des meilleures du monde, mais ils vont affronter la meilleure équipe du monde. »

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De la Fuente a indiqué que ce message avait été présenté aux joueurs avant le duel de Coupe du monde et qu'il fera partie des préparatifs à venir, afin de renforcer la confiance du groupe en ses capacités avant ce test attendu.

Il a poursuivi : « C'était le message transmis aux joueurs avant le match de la Coupe du monde, et ce sera le même lorsque nous commencerons à travailler et à nous concentrer sur notre préparation. Je tiens à souligner que nous sommes très enthousiastes à l'idée de disputer ce match difficile. »

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Malgré sa confiance dans la supériorité de sa sélection, le sélectionneur de l'Espagne n'a pas minimisé la force de l'adversaire français. Il a assuré que son équipe affrontera un groupe remarquable de joueurs capables de faire la différence, ce qui fait de cette confrontation l'une des affiches majeures des quarts de finale.

De la Fuente a déclaré : « Nous pensons déjà à ce qui viendra après ce match, mais nous sommes pleinement conscients que nous allons affronter une grande équipe composée de grands joueurs. »

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Il a conclu en réitérant son message de confiance avant la rencontre : « Ils vont affronter la meilleure équipe du monde, qui compte elle aussi de très grands joueurs. »

Les déclarations du sélectionneur espagnol traduisent une volonté claire d'aborder la rencontre avec une grande confiance, tout en restant conscient de la difficulté de la tâche face à la France, qui devra répondre sur le terrain au défi lancé par De la Fuente avant le choc tant attendu de mars.