Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, a révélé le conseil qu'il adresse à Lamine Yamal, la star du Barça, afin qu'il poursuive sa progression et atteigne le rang des légendes du football, saluant sa capacité à gérer la pression malgré son jeune âge.

Dans un entretien accordé à l'agence de presse espagnole « EFE », De la Fuente a exprimé sa grande admiration pour ce qu'ont apporté l'Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo au football mondial, estimant qu'ils ont constitué un modèle à suivre sur le plan de la performance, du comportement et de l'esprit sportif.

Le sélectionneur de l'Espagne a évoqué la retraite internationale des deux stars avec les sélections de leurs pays respectifs, affirmant : « Je suis l'un de leurs plus grands admirateurs, en particulier pour les valeurs et les principes qu'ils ont transmis au monde du sport et à la société en général. Ils ont été un exemple à suivre dans le football. »

Il a ajouté, dans des propos relayés par le journal « Mundo Deportivo » : « Deux joueurs qui ont tout gagné, mais qui ont continué à vouloir gagner, l'un à 39 ans et l'autre à 41 ans. Ils ont été un modèle de performance, de comportement et d'esprit sportif. »

Prochains matchs CZE UEFA Nations League A 14:45 ESP

De la Fuente a refusé de décrire la fin du parcours international de Ronaldo comme un adieu au goût amer, malgré les tensions qu'a connues sa relation avec l'entraîneur Jorge Jesus et son départ du rassemblement de la sélection lors de la précédente trêve internationale, déclarant : « Non, absolument pas. »

Mbappé et Lamine Yamal pour succéder à Messi et Ronaldo

Le sélectionneur espagnol estime qu'une nouvelle génération de stars portera l'étendard du football après Messi et Ronaldo, citant le Français Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, et Lamine Yamal, la star du Barça.

Il a déclaré à ce propos : « Ils marqueront une époque dans le football, j'en suis convaincu. »

De la Fuente a insisté sur le fait que la présence de plus d'une star au sommet du jeu sert les intérêts du football, expliquant : « Il est très bon pour le football qu'il n'y ait pas qu'une seule star servant de référence pour tous. Il faut qu'il y ait deux ou trois joueurs qui constituent une source d'inspiration, qui créent une atmosphère de plaisir et d'intérêt, et qui incarnent l'essence du sport : la compétition, qui doit toujours rester saine. »

Le conseil de De la Fuente à Lamine Yamal

Au sujet du conseil qu'il pourrait donner à Lamine Yamal pour l'aider à atteindre le sommet, le sélectionneur de l'Espagne a affirmé que la jeune star fait preuve d'une maturité supérieure à son âge, mais qu'il a encore besoin de soutien et de protection face à la pression qui l'entoure.

Il a déclaré : « C'est un jeune très mûr pour son âge, mais il a besoin que nous le soutenions, comme n'importe quel jeune de son âge qui est encore en phase de formation. Il en est conscient : dans l'intimité, il vous montre cette maturité dont je parle, mais il a aussi besoin de se protéger et de se défendre en dehors de ce cadre, face à tout ce qui l'entoure. »

Il a poursuivi : « Je l'admire, car pour un jeune de dix-neuf ans, supporter la pression médiatique à laquelle il est confronté depuis qu'il a seize ans n'est pas du tout une chose facile. C'est très difficile, mais il le gère avec un naturel étonnant. »

Il a conclu son conseil en disant : « Ce que nous devons lui dire, c'est de continuer à grandir, à progresser et à travailler de la manière dont il le fait actuellement. Ainsi, toutes les portes resteront ouvertes devant lui pour qu'il devienne un footballeur légendaire. »

De la Fuente célèbre le prix du meilleur entraîneur du monde

De la Fuente, âgé de 65 ans, a évoqué sa victoire au prix du meilleur entraîneur du monde, qu'il a reçu lors de la cérémonie du Ballon d'Or le 26 octobre dernier, sachant que sa première apparition après ce sacre interviendra lors du match face à la République tchèque dans la capitale Prague, jeudi.

Le sélectionneur espagnol avait prolongé son contrat avec la sélection de son pays jusqu'en 2032 à la fin du mois de septembre dernier, et il a affirmé sa joie à propos de ce prix, soulignant que le simple fait d'y être nommé lui aurait procuré le même sentiment de fierté.

Il a déclaré : « Je suis heureux, mais je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de rêves, et je ne me considère pas comme un rêveur. Je suis un homme qui se fixe des objectifs et qui avance vers eux pas à pas. Je ne ressens pas ce prix comme un fardeau, car je travaille toujours à me rapprocher d'une plus grande progression. »

Il a ajouté : « Autant ce prix m'a procuré du bonheur, ce qui me rend le plus heureux, croyez-moi, c'est qu'il ne s'agit pas d'une distinction individuelle, mais collective », saluant les efforts des membres de son staff technique.

De la Fuente : la série d'invincibilité, « une chose incroyable »

Le sélectionneur de l'Espagne a commenté la série historique réalisée par la sélection, qui a atteint 42 matches consécutifs sans défaite depuis mars 2024, qualifiant ce chiffre de « fou » et d'« incroyable », mais il a insisté sur le fait que l'ambition de l'équipe ne s'arrête pas à cet exploit.

Il a expliqué : « Notre objectif est de continuer à progresser d'un match à l'autre, car nous sommes une équipe extrêmement ambitieuse. Au football, dès que vous vous relâchez ne serait-ce qu'un peu, l'adversaire vous punit par une victoire. Et cela s'applique encore davantage au niveau des sélections. »

Il a poursuivi : « Beaucoup ne mesurent pas l'ampleur de la compétition qui existe. Au niveau des clubs, il peut y avoir de grands écarts entre les meilleures équipes de certains pays et les autres, mais ces écarts se réduisent considérablement au niveau des sélections. »

De la Fuente a également fait référence à l'admiration qui entoure désormais le football espagnol, à la lumière du sacre de la sélection pour son deuxième titre mondial l'été dernier, en plus des succès obtenus par les sélections de catégories d'âge et des récompenses individuelles glanées par les joueurs ces dernières semaines.

Il a déclaré : « Je crois que les autres ressentent de l'envie, et surtout de la curiosité, pour savoir ce que fait l'Espagne depuis de longues années pour atteindre ce niveau remarquable, que ce soit au niveau des clubs ou des sélections, ainsi qu'au niveau individuel. »

Le sélectionneur de l'Espagne a conclu son propos en dévoilant ce qu'il considère comme le secret du succès du football espagnol, déclarant : « Je leur conseille simplement d'investir dans la formation et l'entraînement : voilà le secret. »