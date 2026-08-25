Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, s'est exprimé au sujet de Lamine Yamal, la star du FC Barcelone, qui fait l'objet de critiques en cette période, tout en saluant le rôle des joueurs dans l'accomplissement de la victoire lors du dernier Mondial.

Depuis sa prise de fonction en 2022, De la Fuente a réussi à bâtir une équipe dans laquelle les joueurs comprennent l'importance de rivaliser dans un véritable esprit collectif et acceptent leur rôle à chaque instant.

De la Fuente a précisé dans l'émission « Radio Estadio Noche » : « Le plus important, c'est que les jeunes générations, en particulier au cours de ce siècle, ont sans aucun doute vécu les plus belles périodes du football espagnol au niveau de l'équipe nationale. »

Et de poursuivre : « Nous voulons créer une culture et un état d'esprit de la gagne, et je crois que nous sommes sur la bonne voie, ce qui est d'une importance capitale pour affronter tous les rendez-vous qui nous attendent désormais. »

Le sélectionneur a insisté sur la nécessité pour l'Espagne de se concentrer sur l'avenir : « Nous nous concentrons sur le court terme dans cette compétition. Nous pensons à l'Angleterre, et aux matchs que nous devons gagner pour nous qualifier pour le carré d'or de la Ligue des nations, car nous sommes très motivés à l'idée de nous disputer à nouveau un autre titre. »

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La place de Lamine Yamal

Il a ajouté : « Tous les joueurs ici sont exceptionnels ; les 26 joueurs figurent parmi les meilleurs du monde à leur poste, mais ici ils ont su et accepté, sans aucun désaccord, quand ils devaient tenir un rôle précis, de manière naturelle et spontanée. Ils sont également conscients du rôle de Lamine et de l'attention médiatique dont il bénéficie. »

Lamine Yamal est l'un des joueurs les plus en vue de cette sélection, étant devenu, malgré son jeune âge (19 ans seulement), l'un des éléments les plus importants de l'équipe.

Malgré la large victoire remportée par le FC Barcelone face à Elche (5-0), Lamine Yamal a attiré les projecteurs d'une manière différente, après avoir vécu une soirée difficile sur le plan personnel, que ce soit en raison de son rendement sur le terrain ou de sa réaction émotionnelle après son remplacement, une scène qui a suscité une vive polémique au sein du club catalan et sur les réseaux sociaux.

De la Fuente a déclaré : « Lamine fait preuve d'une grande maturité footballistique, il aborde tout avec calme, tout comme ses coéquipiers. Ils sont conscients que chacun a un rôle à jouer à chaque instant. C'est l'un de nos points forts. »

Mais les mots les plus marquants de Luis de la Fuente ont été prononcés lorsqu'il a évoqué l'avenir de l'attaquant du FC Barcelone : « Lamine a 19 ans. Il a encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre le sommet de son rendement, car il continue de progresser sur tous les plans, professionnellement et personnellement, et nous n'avons pas encore vu tout le potentiel de Lamine. »

Le sélectionneur préfère toutefois ne pas spéculer sur ce qui pourrait se produire dans les années à venir, et il tient à laisser le joueur poursuivre sa progression en toute sérénité : « Mais nous prendrons les choses étape par étape ; nous ne pouvons pas prédire ce qui se passera dans quatre ou cinq ans. »

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