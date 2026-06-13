Luis de la Fuente, sélectionneur de l’Espagne, a fait le point sur les derniers préparatifs de la Roja en vue de la Coupe du monde 2026.

Dans une interview accordée au journal espagnol « AS », Lavuente a déclaré : « La situation des blessés Lamine Yamal, Víctor Muñoz et Nico González ? Nous avançons pas à pas. Ils s’améliorent de jour en jour, et le traitement ainsi que les consignes que leurs clubs nous ont fournies correspondaient parfaitement à la réalité. Nous poursuivons le protocole prévu et nous resterons vigilants. Tous seront aptes pour affronter le Cap-Vert, sans que cela garantisse pour autant leur titularisation. »

« Une Coupe du monde si particulière qu’elle exigera de gérer au mieux les efforts : nombreux déplacements, peu de temps de récupération, chaleur, variations d’altitude… Tout cela s’avérera plus éprouvant que les matchs eux-mêmes ; nous devons donc veiller sur eux avec la plus grande attention. La condition physique sera déterminante dans cette Coupe du monde. »

Interrogé sur l’inquiétude suscité par la situation de Yamal, il a reconnu : « Nous étions très inquiets. Nous avons vite compris que la blessure ne l’écarterait pas trois mois, ni même deux, mais ce mois et demi aurait pu se prolonger. »

Les délais de récupération sont respectés, tant dans les prévisions que dans la qualité de la rééducation. Nous ne sommes pas surpris, mais nous nous en réjouissons : la convalescence est plus brève que prévu et Yamal se sent mieux chaque jour. Il devrait donc être en parfaite condition pour le premier match.

Il a poursuivi : « Yamal est parfaitement conscient d’être arrivé à l’Euro presque comme un enfant et d’être désormais une star. C’est un joueur extrêmement mature sur le plan footballistique, et, grâce à son talent, il parvient avec une facilité déconcertante à exprimer sur le terrain tout son potentiel, sa qualité, ses capacités et ses ambitions. Nous nous en réjouissons, mais je le répète : il a 18 ans et doit donc continuer à être préservé, protégé et accompagné, car il connaîtra encore des hauts et des bas, ce qui est parfaitement normal. »

Il conclut : « Il faut garder Yamal les pieds sur terre. Il en profite aujourd’hui, mais il ne faut jamais douter et nous devons rester proches de lui. C’est le moment idéal pour qu’il confirme son immense potentiel. Il est passionné, prêt mentalement et déjà tourné vers la Coupe du monde. »

Interrogé, Lafuente reconnaît : « J’ai dû prendre des décisions difficiles dans ma carrière… Dans mon livre, j’explique que l’exclusion de Ramos a été la plus dure. Comment s’est passée la conversation avec Carvajal et Morata juste avant ? » Il a répondu : « À Las Rozas, Álvaro Morata nous a rendus visite. Si vous aviez vu la joie dans le vestiaire lors de sa présence… Nous évoquons les souvenirs partagés, le présent et ce que nous pourrons encore construire ensemble. Ce sont deux joueurs très attachés à ce groupe, d’authentiques leaders qui incarnent un héritage indélébile, une véritable école de leadership et de professionnalisme. »

Et il a conclu : « Les absences les plus douloureuses sont celles causées par les blessures, à l'image de celle de Fermin López. C'était un joueur en pleine éclosion, plein de confiance, qui pouvait prétendre à sa Coupe du monde, avant d'être stoppé net. Toute blessure est cruelle ; celle-ci fait mal. »