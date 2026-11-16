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Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a analysé la défaite de la Roja face à l'Angleterre sur le score de 3-2, en clôture de la phase de groupes de la Ligue des nations.

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La sélection espagnole a commis un grand nombre d'erreurs et a payé un lourd tribut à l'élan offensif anglais ainsi qu'à l'enchaînement des buts, après que la sélection anglaise eut pris l'avantage avec trois buts à zéro.

Avec cette défaite, l'Espagne a perdu la première place de son groupe, bien qu'elle eût déjà assuré sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations de l'UEFA.

Le journal Sport a publié les déclarations de De la Fuente lors de la conférence de presse, où il a affirmé : « Nous devons savoir comment gagner et comment accepter la défaite. »

Il a ajouté : « Durant les trente premières minutes, nous avons beaucoup souffert et nous n'avons pas pu rivaliser avec l'adversaire. L'Angleterre a imposé sa domination et prouvé sa force. Nous avons eu quelques occasions d'atteindre leur but, mais après avoir été menés de trois buts à zéro, nous devons apprécier ce que l'équipe a montré. »

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De la Fuente a salué l'excellente forme technique et physique que traverse la sélection du sélectionneur Tuchel, qui a atteint les demi-finales lors de la dernière édition de la Coupe du monde.

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Il a poursuivi : « Il est difficile d'affronter un adversaire aussi fort que l'Angleterre. Lorsque les matchs ne commencent pas bien, les situations et les circonstances défavorables s'accumulent les unes sur les autres », en référence à sa reconnaissance des erreurs commises par son équipe durant le match.

Lors de la conférence de presse, Luis de la Fuente a manifesté sa fierté envers sa sélection espagnole, malgré la défaite et la fin de la série de matchs sans défaite.

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Il a déclaré : « Nous devons apprécier ce que cette équipe a accompli. Être champions de la Ligue des nations de l'UEFA, du Championnat d'Europe et de la Coupe du monde, c'est quelque chose de très positif. Nous savons comment gagner, mais nous savons aussi comment accepter la défaite. »

Il a ajouté : « Nous nous sommes retrouvés face à un adversaire que nous avions déjà affronté à d'autres occasions. Et lorsqu'ils se sont retrouvés à dix joueurs, nous avons pensé que nous pourrions revenir au score. Je suis satisfait de l'envie et de l'état d'esprit dont l'équipe a fait preuve. Le meilleur reste à venir. »

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Il a poursuivi : « Je n'ai que des mots de remerciement et de reconnaissance pour cette équipe. Nous avions oublié le goût de la défaite, mais il est parfois bon que de tels moments vous fassent prendre conscience de la valeur de ce que vous avez accompli. »

À propos des déclarations faites par Tuchel avant la rencontre, De la Fuente a dit : « J'ai parlé avec Tuchel au sujet de ce qu'il a dit en conférence de presse avant le match, et il m'a clarifié ce qu'il voulait dire. »

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Il a souligné : « Quand on n'a pas l'habitude de perdre, il arrive un moment où l'on ressent une grande frustration, mais on regarde en arrière et on voit ce que l'on a transmis aux joueurs, et le fait d'avoir passé des années sans défaite. Je suis fier du parcours que nous avons accompli. Et que va-t-il se passer maintenant ? Rien, nous arriverons en mars prochain avec un état d'esprit renouvelé et un nouvel enthousiasme. »

Pedri, un atout maître, et Lamine, un élément décisif

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En ce qui concerne les blessures et les joueurs qui ont quitté le match en souffrant de problèmes physiques, De la Fuente a confirmé les informations publiées pendant la pause entre les deux mi-temps.

Le sélectionneur a déclaré : « Pubill souffre d'un problème à la cheville, Cubarsí ressent une gêne musculaire, tout comme Zubimendi. »

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Il a ajouté : « Il est regrettable que nous n'ayons pas pu arracher le match nul pour préserver la série de matchs sans défaite, mais le meilleur reste à venir. »

Il a également évoqué l'absence de Pedri du onze de départ, en disant : « J'ai vu Fabián Ruiz, et je ne pense pas qu'il soit un mauvais joueur non plus. Et comme je suis obligé de prendre des décisions, même si Pedri est l'un des meilleurs joueurs à son poste, Fabián pouvait nous apporter d'autres choses. »

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Luis de la Fuente a ainsi expliqué que l'exclusion de Pedri du onze de départ relevait d'une décision technique, et il a loué les qualités du joueur du Paris Saint-Germain.

Quant à Lamine Yamal, le sélectionneur Luis de la Fuente n'a aucun doute sur ses capacités.

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Il a déclaré : « Avoir Lamine avec nous est un grand luxe. Tout comme le fait de disposer de ces joueurs exceptionnels capables de lire le déroulement du match et de comprendre certaines situations au cours de la rencontre. Il n'y a aucun privilège pour quelque joueur que ce soit au détriment des autres. »