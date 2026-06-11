De la Fuente mise sur l’arme controversée d’Enrique pour la Coupe du monde 2026

Selon un article publié ce jeudi, Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’Espagne, a réitéré une décision controversée initialement prise par son prédécesseur Luis Enrique.

Sur la pelouse principale de l’université Baylor, où la Roja peaufine sa préparation avant la phase de groupes de la Coupe du monde, un détail rappelant l’ère Luis Enrique a resurgi.

L’Espagne entamera son parcours mondialiste face au Cap-Vert à la mi-juin.

Entre 2019 et la Coupe du monde 2022 au Qatar, Enrique a en effet utilisé des échafaudages sur le terrain, faisant de cette structure surélevée un outil de travail essentiel.

Perché à plusieurs mètres de hauteur, le technicien observait les séances sous un angle unique, corrigeait les mouvements, transmettait ses consignes et restait en liaison permanente avec ses joueurs grâce à de petits dispositifs de communication intégrés dans leurs vestes équipées d’un système de positionnement global (GPS).

La réapparition d’un échafaudage similaire au camp d’entraînement de Chattanooga a donc immédiatement attiré l’attention.

Selon Mundo Deportivo, « cette fois, ce n’est pas Luis de la Fuente qui va y monter. Le sélectionneur de la Roja privilégie une gestion des séances au plus près du terrain et des joueurs ».

La structure conserve toutefois un rôle clé : elle accueille désormais les analystes de la sélection, qui bénéficient d’une vue plongeante sur l’ensemble du terrain afin d’observer chaque détail des séances.

Depuis ce poste élevé, ils pourront également capturer les mouvements collectifs, les distances entre les lignes, les schémas tactiques et les performances individuelles sous un angle unique, difficile à obtenir au ras du terrain.

Ainsi, les échafaudages, autrefois au cœur d’une vive polémique, font leur retour dans le quotidien des séances d’entraînement de la sélection espagnole. Ils ne sont plus le centre de commandement d’où Luis Enrique dirigeait les opérations, mais sont devenus un outil au service du staff technique de Luis de la Fuente.