Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a coupé court à toute évocation d'un relâchement ou d'une lassitude chez les champions du monde, affirmant avec une clarté tranchante avant le duel très attendu face à l'Angleterre au stade de Wembley que son équipe était assoiffée d'écrire encore davantage l'histoire.

Cette déclaration décisive intervient au moment où la sélection espagnole vit une euphorie sans précédent après avoir cumulé les titres du Championnat d'Europe et de la Coupe du monde, au milieu d'un flot d'éloges que beaucoup jugent à double tranchant et susceptibles de pousser l'équipe vers un excès de confiance. Ce sont là des craintes que de la Fuente estime pouvoir dissiper grâce au match contre l'Angleterre, l'antidote idéal.

Un message décisif : le meilleur reste à venir

L'entraîneur espagnol n'a laissé place à aucun doute lorsqu'on l'a interrogé sur le danger de l'autosatisfaction, répondant avec fermeté : « Nous ne relâcherons certainement pas nos efforts, nous ne sommes pas satisfaits, nous sommes extrêmement enthousiastes et nous voulons continuer à écrire l'histoire. L'Angleterre occupe la troisième place du classement, et tout est possible, mais cela ne sera pas dû à de la négligence. Je le garantis. Le meilleur reste à venir. »

L'enfant de La Rioja a insisté sur le fait que l'état d'esprit de ses joueurs demeure au plus haut, déclarant : « Nous avons encore une marge de progression, il n'y a pas de place pour le relâchement, nous avons de nouveaux objectifs, nous voulons continuer à progresser. »









Un éloge de l'adversaire et une justification anticipée

Parmi les principaux arguments de de la Fuente pour ne pas craindre un manque d'ambition de son équipe figure la force même de l'adversaire, puisqu'il a déclaré : « L'Angleterre est une équipe formidable, elle a atteint les demi-finales de la Coupe du monde et deux fois la finale du Championnat d'Europe. Nous ferons de notre mieux dans ce match important face à un adversaire très coriace. »

L'entraîneur a affirmé qu'une éventuelle défaite à Wembley ne serait pas due à un manque de motivation : « Dans le football, même si vous êtes le meilleur, vous pouvez perdre. Nous vivons un moment de confiance et de sérénité. Face à l'Angleterre, tout est possible ; ils occupent la troisième place du classement de la FIFA, une grande puissance footballistique. »









Une reconnaissance de l'impact du Mondial

De la Fuente n'a pas fait preuve de diplomatie lorsqu'on l'a interrogé sur le nouveau système qui impose de disputer quatre matchs sur une seule trêve, le critiquant sans détour : « Le nouveau système est incompréhensible, disputer quatre matchs en dix jours, ce n'est pas le plus approprié. »

Il n'a pas non plus nié que la victoire en Coupe du monde avait totalement changé sa vie, expliquant : « Après la victoire au Championnat d'Europe, la reconnaissance populaire était importante, mais la Coupe du monde est à un tout autre niveau. Aujourd'hui, je suis plus célèbre dans chaque pays, et c'est une chose formidable. Lorsque les gens nous voient, ils viennent vers nous pour nous remercier de ce que nous leur avons offert, cela me rend encore plus heureux. »

Il a conclu ses propos par un message rassurant sur l'avenir de la sélection au poste d'arrière droit et aux autres postes : « En regardant vers l'avenir, ce qui viendra après nous nous rend très confiants, ce seront des joueurs d'un très haut niveau. »











