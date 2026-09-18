De la Fuente : la situation du Barça m'a attristé, et la finale de 2030 doit se jouer en Espagne

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, a donné son avis sur le joueur qui devrait remporter le Ballon d'Or cette année.

Interrogé sur le candidat au Ballon d'Or entre Rodri et Lamine Yamal, De la Fuente a répondu, en conférence de presse : « Tous deux sont espagnols et je donnerais le prix à un joueur espagnol. J'estime qu'ils ont fourni ce qui mérite la victoire et qu'ils ont le talent pour recevoir cette distinction. »

Au sujet de savoir s'il jugeait injuste que la finale de la Coupe du monde ne se dispute pas en Espagne et s'il craignait des interventions politiques, De la Fuente a répondu : « Mon avis, et c'est ce que je peux maîtriser, est que la finale doit se tenir en Espagne pour de nombreuses raisons. Il reste encore beaucoup de temps et j'ai la certitude que la FIFA appréciera les bonnes choses que propose l'Espagne, en matière d'infrastructures et de stades, et pour l'heure je n'ai aucun doute sur le fait que la finale doit se jouer en Espagne. »

Quant à savoir s'il y avait une quelconque inquiétude après le sacre mondial, De la Fuente a précisé : « La seule chose qui m'inquiète, c'est la santé des joueurs et le fait de pouvoir compter sur eux. À peine la finale terminée, dans les deux ou trois minutes, l'un des joueurs est venu me voir et m'a dit : que nous reste-t-il à gagner ? Je lui ai répondu : le match contre l'Angleterre le 26 septembre. »

Il a ajouté : « Cette équipe ne s'arrête pas, remporter le Mondial ne nous suffit pas et nous devons être meilleurs ; ce que nous avons accompli ne suffit pas pour gagner le prochain match, et je n'ai aucun doute ni aucune inquiétude, si ce n'est que tout le monde soit prêt et en bonne santé. »

À propos de la situation concernant les 8 joueurs champions qui n'ont pu recevoir leur distinction en raison du refus du Barça, De la Fuente a déclaré : « Je suis triste car cette distinction n'arrive pas souvent, mais ils sont très célébrés car ils sont appréciés partout où ils vont, et si l'on ne te rend pas hommage chez toi, on te le rendra ailleurs. »



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