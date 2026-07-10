De la Fuente : « La peur de la France ? Au contraire, c’est eux qui devraient s’inquiéter de nous. »

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a salué le mental de son équipe et de son héros Merino après la victoire spectaculaire contre la Belgique (2-1) en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, affirmant que l’Espagne possède les atouts pour bousculer la France en demi-finale.

Dans une brève interview accordée à la chaîne « La1 » juste après le match, De la Fuente a déclaré : « C'est ça, la force de caractère de cette équipe, quelles que soient les circonstances et la situation. Je réaffirme ma fierté de diriger cette équipe, avide de progresser et de s'améliorer. Nous avons mérité cette victoire. Nous devons prendre conscience de la difficulté de cette victoire et l'apprécier à sa juste valeur. »

L’entraîneur espagnol a également salué son « remplaçant en or », Merino, auteur du but victorieux à la 88^e minute pour la deuxième rencontre consécutive à élimination directe, en affirmant : «Il est formidable, il possède de nombreux atouts, c’est un joueur de classe mondiale, il peut évoluer dans n’importe quelle équipe et nous avons de la chance de l’avoir parmi nous, car nous savons qu’il sera là chaque fois que nous aurons besoin de lui.»

Interrogé sur la demi-finale face à la France programmée mardi, De la Fuente a estimé que l’inquiétude serait partagée, déclarant : « Il est logique que nous fassions tout notre possible pour les battre ; je pense qu’ils sont tout aussi inquiets que nous. Nous sommes la seule équipe à les avoir battus lors de deux matchs consécutifs. Une grande équipe va affronter une autre grande équipe. »