De la Fuente : « La France figure parmi les meilleures équipes du monde, mais l'Espagne reste, selon moi, la meilleure équipe du monde. »

Luis de la Fuente, sélectionneur de l’Espagne, réagit à la victoire en demi-finale contre la France. Ses déclarations à DAZN : « C’est difficile d’expliquer ce que je ressens. Je suis très proche du bonheur et de la fierté, après tout le travail accompli avec ce groupe extraordinaire. Nous avons fait tout ce qui était possible et il ne nous reste plus qu’un pas à faire. »









«Je ressens une grande pression, une immense responsabilité. Il faut du temps pour assimiler tout cela. Quand nous avons commencé il y a quatre ans, nous avions cette idée, qui nous a menés jusqu’ici. Je suis fier.»





À propos de la victoire contre la France

« Ce soir, nous affrontions l’une des meilleures équipes du monde, mais en face d’elle se trouvait la meilleure équipe du monde : la mienne. Mes joueurs se sont donné à fond sur le terrain. »