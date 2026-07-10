De La Fuente : « La Belgique est notre adversaire le plus coriace… Et Messi est insatiable ! »

Luis de la Fuente, sélectionneur de l’Espagne, a prévenu : le quart de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique sera le plus ardu pour sa sélection. Il a par ailleurs salué la « dimension exceptionnelle » de Lionel Messi avec l’Argentine.

Les Espagnols affrontent la Belgique ce vendredi soir : le vainqueur défiera la France en demi-finale.

En conférence de presse, il a déclaré : « La Belgique est une équipe très expérimentée, composée de joueurs habitués à la compétition et à la victoire au sein des plus grands clubs européens ; ce sera donc pour nous le match le plus difficile à ce jour. »

Interrogé sur une éventuelle demi-finale contre la France, il a confirmé avoir suivi la victoire des Bleus face au Maroc, avant d’ajouter : « J’ai regardé le match et j’ai constaté que la France était la meilleure équipe, mais notre concentration est désormais entièrement tournée vers le match contre la Belgique. »

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De la Fuente a également mis en avant la puissance offensive de sa sélection, saluant Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal, tout en soulignant que le succès de l’Espagne dans ce tournoi était le fruit d’un travail d’équipe, et non le fait d’une seule star.

Il a également pris la défense de Lamine Yamal en soulignant : « Il possède un talent exceptionnel et a livré un match remarquable contre le Portugal, même s’il n’a pas marqué. Malgré toutes ses performances époustouflantes, ce qu’il nous réserve pour la suite sera encore plus passionnant. »

Un hommage appuyé à Messi

Interrogé sur les performances exceptionnelles de Lionel Messi dans la compétition, De la Fuente a exprimé son admiration pour le capitaine argentin : « Messi donne l’impression d’avoir 19 ou 23 ans. Il affiche véritablement un niveau exceptionnel. »

Il a ajouté : « Outre la maturité et l’immense expérience qu’il a acquises au fil des années, ce qui le caractérise le plus, c’est son engagement : il ne se lasse jamais, il n’est jamais rassasié de succès, mais en veut toujours plus chaque jour. »

Pour l’entraîneur espagnol, Messi est un modèle pour ses coéquipiers et pour les nouvelles générations : « Ce qu’il accomplit mérite toute notre reconnaissance, car il prouve qu’un joueur qui continue à travailler sans relâche est toujours plus proche de ses objectifs. »

De la Fuente a conclu son propos sur la star argentine en déclarant : « Messi a toujours été un maître en la matière tout au long de sa carrière, et le plus beau, c’est qu’aujourd’hui encore, malgré tout ce qu’il a accompli et remporté, il continue de le prouver sur le terrain. »