De la Fuente l’assure : « Nous ne mettrons pas en place une stratégie condamnée d’avance pour stopper Messi. » Quant à Yamal, voici sa position à la veille de la finale

Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, a manifesté son grand respect pour l’Argentine à la veille de la finale de la Coupe du monde, assurant que sa formation avait hâte de lutter pour le titre et de savourer cet instant historique face à un adversaire de premier plan au parcours récent impressionnant.

Ces propos ont été tenus lors de la conférence de presse organisée au Javits Center deManhattan, lieu désigné par la Fédération internationale de football (FIFA) pour accueillir les sélectionneurs des deux finalistes.

Interrogé sur l’obligation de gagner, il a répondu : « Disputer une finale de Coupe du monde est déjà un privilège ; je serais prêt à jouer ce match chaque année, même au risque de le perdre. Nous voulons nous battre pour remporter le titre, et nous profiterons de ce moment, car l’Argentine est un adversaire de taille qui réalise un parcours formidable et époustouflant. »

Interrogé sur le style de jeu puissant et offensif de l’Argentine, l’entraîneur espagnol a déclaré : « Ce match sera un véritable spectacle. Nous avons affaire à deux équipes exceptionnelles qui présentent de nombreuses similitudes. Chacune cherchera à orienter le jeu vers la zone qui lui est la plus favorable, mais les deux équipes offriront un match où le talent l’emportera. Les arbitres sont là pour contribuer à ce spectacle footballistique, et nous aussi, nous les soutiendrons. »

Interrogé sur son éventuelle nervosité à la veille de la finale, le sélectionneur a confié : « Je suis nerveux uniquement parce que nous allons regagner l’hôtel en hélicoptère ; pour le reste, je suis parfaitement serein et nous voulons simplement savourer l’instant. »

Interrogé sur l’état de Lamine Yamal et sur les comparaisons avec la star argentine Lionel Messi, il a ajouté : «Lamine est en forme, tout le groupe a bien travaillé et nous espérons éviter toute mauvaise surprise demain. Lamine est Lamine, et Messi est un joueur unique, un véritable modèle par son attitude et son comportement, d’autant plus impressionnant à son jeune âge et dans cette Coupe du monde exceptionnelle.»

Interrogé sur les clés de sa réussite, le sélectionneur a répondu : « La recette, c’est le travail, encore le travail et toujours le travail. Même ainsi, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Alors, quand ça coince, il faut continuer à bosser et s’entourer de bonnes personnes : des joueurs exceptionnels et un staff technique compétent. »

Interrogé sur la possibilité de disposer d’un temps de repos plus long avant la finale, il a répondu : « Avant le début de cette aventure, j’ai expliqué aux joueurs les particularités de la Coupe du monde, et c’est la réalité actuelle. Nous n’avons reçu aucune critique ni plainte de la part d’aucun joueur. Tout ce qui nous semble étrange aujourd’hui pourrait devenir habituel et normal dans quelques années ; nous devons nous adapter à la réalité, un point c’est tout. »

Quant à la pression qui précède la rencontre, De la Fuente a confié : « C’est un sentiment partagé : Scaloni et moi sommes d’accord sur de nombreux points et nous nous ressemblons beaucoup sur ce plan. Face à cette égalité des forces, nous devons essayer de remporter la victoire en nous appuyant sur les petits détails et en imposant notre style de jeu. Et lorsque viendra le moment de souffrir sur le terrain, nous souffrirons ensemble. »

Interrogé sur un éventuel marquage individuel de Lionel Messi, De la Fuente a confié : « J’ai côtoyé Messi quand je dirigeais les jeunes de Séville. Nous avons d’abord tenté de le prendre en individuel, mais le joueur chargé de cette tâche a écopé d’un carton jaune ; je l’ai aussitôt remplacé et nous avons ensuite encaissé quatre buts. Demain, nous n’opterons pas pour un marquage individuel, mais nous resterons extrêmement prudents et vigilants. Scaloni et moi sommes deux entraîneurs rivaux qui nous respectons beaucoup, et l’affronter est pour moi un immense honneur. »

Pour illustrer l’esprit de groupe, il a cité le philosophe Marc Aurèle : « Ce qui compte, c’est la ruche, pas l’abeille prise isolément, car ce qui importe toujours, c’est l’équipe dans son ensemble. C’est une leçon que nous ne devons jamais oublier. »

Interrogé sur un éventuel jeu déloyal de l’Argentine, il a répondu : « Je respecte tous les avis, mais ce n’est absolument pas le cas… J’ai beaucoup d’admiration pour l’équipe d’Argentine, qui vient d’écrire une page d’histoire et qui est dirigée par un de mes amis proches. Chaque équipe utilisera les armes footballistiques à sa disposition, mais au final, c’est un match de football. »

Pour conclure, il a confirmé la pleine disponibilité de Yamal : « Il est à 100 %. Il a pris un coup lors du match précédent, mais il a tenu et a parfaitement fini la rencontre. Hier, il a eu du repos, et aujourd’hui il s’est entraîné normalement avec le groupe. Il va très bien et il n’y a aucun souci à son sujet. »