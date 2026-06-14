De La Fuente : « Je suis ravi de ce transfert au Real Madrid… Et Yamal arrive au moment idéal ! »

Dimanche soir, Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’équipe d’Espagne, a annoncé que Lamine Yamal et Marc Cucurella étaient « en excellente forme », mais qu’ils ne seraient pas titulaires pour le match d’ouverture de La Roja face au Cap-Vert, lundi prochain, dans le cadre du groupe 3 de la Coupe du monde 2026.

En conférence de presse, il a assuré que le transfert imminent de Cucurella au Real Madrid « ne changera rien, car c’est un professionnel accompli » et a ajouté que Yamal « est arrivé au moment idéal, tout comme Nico et Víctor Muñoz, qui ont connu quelques pépins ».

« Lamine est en excellente forme et il est arrivé au moment idéal, mais il ne fera pas partie du onze de départ. Nous verrons comment se déroule le match pour évaluer son apport à l’équipe », a-t-il expliqué.

Au sujet de Cucurella, il a ajouté : « Nous nous réjouissons pour lui, son arrivée au Real Madrid est une excellente nouvelle, et si il est heureux, je le suis aussi. Cela ne l’affectera pas, car c’est un grand professionnel, comme il l’a montré lors du Championnat d’Europe. »

Il précise que le protocole de reprise est identique pour Yamal, Nico et Muñoz, et que les deux premiers ont pu conjuguer leurs périodes de récupération grâce à la complicité qui les lie.

Il conclut : « Si la rencontre l’exige, ils pourront entrer en jeu ; nous déciderons au moment opportun de la durée et du moment de leur entrée. Les voir s’entraîner serait déjà une très bonne surprise. »

Méfiance

L’entraîneur a toutefois averti qu’il ne fallait pas sous-estimer le Cap-Vert : « Nous respectons toujours nos adversaires et ne les sous-évaluons jamais. Ce mot n’existe pas dans notre vocabulaire ; nous abordons chaque match comme s’il s’agissait du plus fort de l’opposition », a-t-il conclu. «Ils appliquent avec brio des concepts tactiques très clairs, ils sont extrêmement rapides et ils ont déjà éliminé le Cameroun. Ils seront sans aucun doute l’une des surprises de la compétition et nous obligeront à donner le meilleur de nous-mêmes.»

Il a également rappelé l’importance cruciale du match d’ouverture : « Bien démarrer est essentiel pour les trois points et pour l’aspect psychologique. La rencontre face au Cap-Vert est la plus importante de la Coupe du monde, et ceux qui pensent qu’elle sera facile se trompent ».

Il rappelle que « l’étiquette de favori ne garantit rien : l’outsider peut l’emporter, et chaque rencontre sera extrêmement difficile ».

Il a conclu en rappelant que « le groupe n’a pas changé jusqu’à aujourd’hui » et qu’il s’appuie sur « l’enthousiasme et la volonté comme principes de base », avant d’insister : « Beaucoup de joueurs vont découvrir la Coupe du monde, et rien ne remplace l’envie de relever le défi avec conviction. »