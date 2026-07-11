De la Fuente : « J'ai préféré Ruiz à Pedri face à la Belgique pour cette raison »

Luis de la Fuente, sélectionneur de l’Espagne, a affirmé que son équipe continuait de progresser après s’être qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026.

Lorsde la conférence de presse suivant la victoire en quarts de finale contre la Belgique, il a déclaré : « Je tiens à réitérer ma fierté de diriger cette équipe qui aspire à grandir et à s’améliorer. Nous avons fait plus qu’il n’en fallait pour l’emporter plus facilement, mais il faut reconnaître à quel point cette victoire a été difficile à décrocher. »

Concernant le choix d’aligner Fabián à la place de Pedri, l’entraîneur des Matadors a précisé que Fabián s’entraînait très bien, tout comme Pedri, mais que les deux étaient aptes à jouer, avant d’ajouter : « Nous voulions apporter une touche différente. Fabián maîtrise mieux le jeu et se distingue de Pedri. Nous avons senti que c’était ce dont nous avions besoin : multiplier les incursions offensives, puis laisser Pedri gérer la phase finale en exploitant son dynamisme et sa vision du jeu. »

Interrogé sur sa gestion de l’effectif, il a rappelé que chaque joueur comptait : « Peu importe que vous soyez titulaire ou que vous jouiez cinq minutes, tout le monde a la même importance. Ils apprécient mon calme, et s’ils me voyaient perdre mon sang-froid, cela les surprendrait. »

Parlant ensuite de Pedri et Fabián, il a ajouté : « La présence de Pedri s’explique par notre volonté d’apporter de l’étincelle et de la vitalité à l’équipe. Fabián est un joueur formidable, et nous avons estimé que Pedri pourrait profiter de cette clarté. C’est un travail d’équipe, et ceux qui débutent le match ne sont pas plus importants que ceux qui entrent en cours de jeu. »

Concernant la suite du parcours de la sélection espagnole dans le tournoi, De la Fuente a exprimé une envie farouche de poursuivre l’aventure en déclarant : « Nous en voulons plus. Puisque nous sommes arrivés jusqu’ici, nous allons bien sûr donner tout ce que nous avons, et nous allons tout faire pour y arriver. »

Interrogé sur sa propre progression, il a confié ne pas se sentir plus avancé qu’au moment de l’Euro, avant d’ajouter : « Je veux être un meilleur entraîneur chaque jour. Nous préparons nos analyses en amont ; il est toujours plus facile de regarder en arrière. Nous prenons nos décisions en nous appuyant sur une connaissance approfondie des joueurs et de l’adversaire. »

Interrogé sur un éventuel mécontentement des joueurs non alignés, il a répondu : « Ce serait une mauvaise nouvelle. Nous sélectionnons les meilleurs joueurs du monde, mais aussi les meilleures personnes, celles qui facilitent la vie en groupe. Si je me trompe, il pourrait y avoir des problèmes. Personne ne doit faire la tête ou montrer des signes de mécontentement, car le respect mutuel est essentiel. Nous avons de la chance, et ce qui devrait nous surprendre et nous déranger, c’est le manque de respect. »

Pour conclure, De la Fuente a rendu hommage au gardien Unai Simón : « Je salue cet exploit historique. Il faudra de nombreuses Coupes du monde, voire plusieurs décennies, avant qu’il ne soit battu. Dans la vie, tout finit par être dépassé, mais cela prendra de nombreuses années. »