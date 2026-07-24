Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, a durci le ton à l'égard des joueurs argentins, après avoir qualifié d'« inacceptables » les événements qui ont suivi la finale de la Coupe du monde 2026, dans son premier commentaire direct sur les échauffourées survenues lors de la rencontre finale entre les deux sélections.

L'Espagne avait été sacrée championne du monde pour la deuxième fois de son histoire, après sa victoire sur l'Argentine sur le score d'un but à zéro après prolongation, lors du match disputé au stade « MetLife », dimanche dernier, avant que les célébrations ne se transforment en scènes de chaos et d'affrontements entre plusieurs joueurs des deux équipes.

De la Fuente a déclaré, lors de son passage à la télévision espagnole : « À ce moment-là, je n'étais pas au courant de ce qui s'était passé, car je célébrais avec les joueurs, mais ce qui est arrivé après la fin du match est inacceptable en tout état de cause. »

Il a ajouté, dans des propos relayés par la chaîne française RMC : « Ce que nous avons vu est intolérable et inacceptable. Des joueurs de ce niveau, dirigés par un grand entraîneur, ont forcément dû se sentir mal eux aussi en voyant de tels comportements. Ce sont des scènes indignes du football. »

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La fin de la rencontre a été marquée par de larges affrontements, dont le plus notable a été l'implication de Leandro Paredes dans de violents accrochages avec plusieurs joueurs espagnols, ainsi que le coup porté par Nahuel Molina à Rodri, tandis que Fabián Ayala, adjoint de l'entraîneur Lionel Scaloni, a été accusé d'avoir agressé Dani Olmo durant le chaos qui a suivi le coup de sifflet final.

Le sélectionneur de la « Roja » a salué la réaction de ses joueurs, affirmant qu'ils avaient géré la situation avec calme malgré les provocations, et a déclaré : « Je tiens à saluer le comportement de nos joueurs face à ce type d'agressions et de provocations, car ils ont gardé leur calme et se sont conduits avec fair-play jusqu'au bout. »

La Fédération internationale de football « FIFA » avait ouvert une enquête officielle sur les événements qui ont suivi la finale, afin de déterminer les responsabilités et de prendre les décisions appropriées à l'encontre des personnes impliquées.