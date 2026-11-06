Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, ne souhaite pas se livrer à de nombreux calculs concernant le temps de jeu de ses joueurs, avant de disputer les rencontres face à la République tchèque et à l'Angleterre en Ligue des nations.

Lors de la précédente trêve internationale, De la Fuente avait veillé à ce qu'aucun joueur ne dépasse 270 minutes sur 4 matchs, mais la situation est différente cette fois-ci.

Le quotidien Mundo Deportivo a publié les déclarations de De la Fuente, qui a affirmé sur un ton ironique : « Aucun joueur ne disputera cette fois plus de 180 minutes. Bon, la durée sera peut-être un peu plus longue, car les matchs s'étendent désormais sur une période plus importante. »

Le sélectionneur de l'Espagne a expliqué sa priorité en déclarant : « Ce sont deux matchs décisifs, et nous avons beaucoup à jouer. Notre idée est d'aligner les meilleurs joueurs sur les deux rencontres. »

Le sélectionneur avait entamé sa conférence de presse par un message de condoléances émouvant à la suite du décès de Jesús de Miguel, avant d'expliquer qu'il essaie toujours de gérer les charges physiques de ses internationaux, sans négliger l'importance des matchs.

Il a déclaré : « Nous essayons toujours de répartir le temps de jeu entre les joueurs autant que possible, mais nous sommes conscients que nous luttons pour la première place du groupe, afin d'atteindre les quarts de finale dans le meilleur état possible. »

La liste annoncée par le sélectionneur, au stade Metropolitano, a vu apparaître quelques nouveaux visages. Le plus marquant est la première convocation de Jacobo Ramón, tandis qu'Ander Barrenetxea est revenu dans les plans du sélectionneur.

Au sujet du défenseur central, De la Fuente a salué sa progression en déclarant : « Il réalise une saison remarquable, et nous pensons que le moment est venu de lui donner sa chance et de le voir à l'œuvre. »

Marc Roca rejoint également la sélection espagnole pour la première fois, et le sélectionneur a déclaré à son propos : « Il a déjà remporté le Championnat d'Europe des moins de 21 ans, et il a mérité cette chance grâce à ses qualités et au niveau qu'il affiche. »

De la Fuente a également justifié la convocation de l'ailier de la Real Sociedad, qui a pris la place de Víctor Muñoz dans la liste, en déclarant : « C'est un joueur qui a un bel avenir devant lui, et qui correspond aux exigences que nous imposons à nos joueurs de couloir. Pour l'instant, c'est au tour d'Ander. »

Autre caractéristique notable de la liste : la présence de 4 gardiens de but. Le sélectionneur a expliqué : « David Raya a quelques affaires personnelles en Angleterre, et nous ne savons pas s'il pourra être présent mardi ou mercredi, mais nous pensons aussi que le moment est venu de voir Álvaro Vallés, que nous suivons depuis un certain temps. »

L'absence de Rodri pour cause de blessure confère à Martín Zubimendi un rôle plus important, même s'il n'obtient pas avec Arsenal le temps de jeu qu'il espère, mais il bénéficie toujours de la confiance du sélectionneur.

Interrogé sur les déclarations de l'homme politique Alberto Núñez Feijóo, qui a défendu la nécessité pour l'Espagne de renoncer à l'organisation du Mondial 2030 si elle n'accueillait pas la finale, De la Fuente a maintenu sa position en déclarant : « Ce que je vois, c'est que la finale du Mondial doit se disputer en Espagne. Quant à ma mission actuelle, elle consiste à préparer la meilleure équipe possible, et aux responsables concernés de s'occuper du reste. »

De la Fuente a également commenté le trophée de meilleur entraîneur du monde qu'il a reçu lors de la dernière cérémonie du Ballon d'Or, en déclarant : « Le Ballon d'Or a été une source de bonheur exceptionnelle pour moi. Je me sentais déjà chanceux rien que par ma présence parmi les nommés. »

En conclusion de son intervention, le sélectionneur a évoqué l'absence de Gavi, écarté de la liste pour la deuxième fois consécutive depuis la Coupe du monde.

Le sélectionneur de l'Espagne continue de faire confiance au milieu de terrain du Barça, mais il lui demande de poursuivre son travail pour retrouver sa place en sélection espagnole.

Il a conclu : « Gavi mérite toujours une exception. Il est extrêmement difficile de rejoindre ce groupe. Gavi doit continuer à être lui-même. Il doit continuer à progresser, comme tout le monde doit le faire. »