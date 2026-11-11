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Loai Mohamed
Traduit par

De la Fuente explose de colère à cause des accusations visant Yamal : je ne supporte pas le mensonge, et votre ignorance est regrettable !

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Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, s'est directement attaqué aux critiques et aux insinuations visant Lamine Yamal, après que certains eurent mis en doute la volonté de la star du Barça de rejoindre le rassemblement de la Roja en vue du match face à la République tchèque en Ligue des nations demain jeudi, ou eurent évoqué un traitement de faveur dont il bénéficierait par rapport aux autres joueurs.

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De la Fuente est apparu visiblement agacé lors de la conférence de presse, ce mercredi, lorsqu'une question lui a été posée à propos de ceux qui pensent que Yamal s'est « défilé » face à la sélection. Il a répondu : « Parler depuis l'ignorance est la chose la plus triste et la plus regrettable dans la vie. »

Le sélectionneur de l'Espagne a précisé que l'absence de Yamal n'était pas une décision du joueur de s'éloigner de la sélection, mais qu'elle était due à un problème physique, déclarant : « Lamine s'est blessé et a ressenti une gêne au genou. Il est allé passer les examens habituels, et on y a découvert la présence de liquide dans le genou ainsi qu'une inflammation. Cela nécessitait du repos. »

Il a ajouté, selon ce qu'a rapporté le journal « AS » : « Notre staff médical, en coordination avec son staff médical, et moi-même, avons décidé que le mieux était qu'il reste chez lui et s'entraîne avec son club, puis qu'il nous rejoigne vendredi. Est-ce que c'est clair maintenant ? »

« Il ne bénéficie d'aucun privilège »

De la Fuente ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a répondu de manière frontale aux propos affirmant que Yamal bénéficierait de privilèges particuliers au sein de la sélection, assurant que le joueur est traité comme tous ses coéquipiers.

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Il a déclaré : « Je suis là pour mettre cela au clair à l'intérieur du vestiaire. C'est ce que j'entends par les sophistes, je suis là pour mettre les choses au clair. Il ne bénéficie d'aucun privilège. »

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Il a poursuivi : « Nous aurions fait la même chose avec n'importe quel autre joueur. Cela ne me dérange pas. Tous les joueurs absents nous manquent. C'est ça, le football, et ce sont les blessures. »

Le sélectionneur espagnol a également assuré que l'état de Yamal et de son coéquipier Mikel Oyarzabal évoluait dans le bon sens, déclarant : « J'ai parlé avec Lamine Yamal et Oyarzabal, et la progression est bonne. Il effectue une série d'exercices et nous pensons qu'il sera avec nous vendredi. »

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De la Fuente : « Je ne supporte pas le mensonge et l'invention »

Le sélectionneur de l'Espagne est revenu sur son agacement face aux informations et aux insinuations visant Yamal, affirmant que ce qui le dérange le plus est la circulation d'informations qu'il qualifie d'inexactes.

Il a déclaré : « Il y a des choses qui me parviennent, et ce qui me blesse le plus, c'est le mensonge, le manque de rigueur et de crédibilité, et l'invention. Face à cela, j'essaie de rétablir la vérité. »

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Il a ajouté : « C'est pour cette raison que je dis parfois plus de choses qu'il ne le faudrait. C'est ma façon de rétablir la réalité, à travers les données. Je ne supporte pas les personnes qui essaient de vous tromper et de vous mentir. »

Qu'en est-il de l'absence de Rodri ?

De la Fuente a aussi abordé l'impact de l'absence de Rodri sur le style de jeu de la sélection espagnole, estimant que chaque joueur possède des caractéristiques qui ne peuvent être totalement compensées.

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Il a déclaré : « Tout le monde possède des caractéristiques similaires, mais chaque détail ne peut être compensé. Pour moi, le meilleur joueur du monde à ce poste est Rodri, et Zubimendi est le deuxième. »

Il a ajouté : « Zubimendi nous est très utile, et il nous apporte ce dont l'équipe a besoin, même si c'est d'une manière différente. »

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43 matches sans défaite, et l'objectif 44

Le sélectionneur espagnol a évoqué la série actuelle de la sélection, qui a atteint 43 matches consécutifs sans défaite, assurant que l'équipe ne veut pas se contenter de ce qui a été accompli et vise la victoire face à la République tchèque demain.

Il a déclaré : « Il faut chercher toutes les sources de motivation. Nous avons déjà une grande motivation, et nous voulons garantir la lutte pour la première place avec l'Angleterre. »

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Il a ajouté : « Je parlais de l'ambition de ce groupe. Nous voulons continuer à réaliser des exploits. Personne ne s'attendait à ce que nous atteignions 35 matches, mais maintenant que nous sommes arrivés à 43, nous voulons atteindre 44. »

Une position floue sur le poste de gardien

De la Fuente a refusé de dévoiler l'identité du gardien qui débutera le match, déclarant avec ironie : « Si je vous dis oui ou si je vous dis non, j'ai déjà tout révélé. Je vais faire preuve d'originalité. »

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Puis il a ajouté : « Quel que soit celui que nous aligne, il sera performant. Je ne connaissais pas Vallés, mais il correspond à notre philosophie. En deux jours, il est devenu l'un des nôtres. Cela me rend très heureux. Et Álvaro, avec sa compréhension du contexte, est lui aussi devenu l'un des nôtres. »

De la Fuente a particulièrement salué Unai Simón, qu'il a décrit comme « le meilleur gardien du monde », tout en faisant l'éloge de sa personnalité et de sa progression depuis qu'il l'a connu alors qu'il avait seize ou dix-sept ans.

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L'Espagne ne pense pas à l'Angleterre

De la Fuente a insisté sur le fait que le prochain duel face à l'Angleterre n'affecte pas la concentration de la sélection avant la rencontre contre la République tchèque, déclarant : « Non, parce que nous voulons gagner demain. Il n'y a que ce match. »

Il a ajouté : « C'est très important, car nous ne connaissons pas le résultat que réalisera l'Angleterre lors de son match demain. Nous devons entrer sur le terrain pour gagner. »

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Il a révélé qu'Aymeric Laporte ne s'entraînerait pas en raison d'un état viral, ajoutant que le staff technique ne sait pas encore dans quelle mesure il sera disponible pour le match.

« Le sélectionneur de la République tchèque est mon maître »

Le sélectionneur de l'Espagne a mis en garde contre la difficulté d'affronter la République tchèque, affirmant que le match précédent entre les deux équipes en Espagne n'avait pas été facile.

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Il a déclaré : « Le match que nous avons disputé en Espagne a été difficile à conclure. Ils ont une bonne équipe, et ils l'ont prouvé face à nous. Ici demain, devant leur public, le match sera très difficile. »

Il a également salué Santi Denia, le sélectionneur de la République tchèque, déclarant : « C'est mon ami, et je lui ai parlé ce matin. Je le connais bien et j'ai beaucoup appris de lui. Il m'a appris comment être sélectionneur d'une équipe nationale. Il fera un travail formidable. »

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Qui héritera du maillot numéro 10 ?

Concernant l'avenir du maillot numéro 10 porté par Dani Olmo, De la Fuente a indiqué qu'il avait parlé avec le joueur la semaine dernière, et que son état s'améliorait.

Il a précisé : « Les numéros sont choisis par les joueurs selon l'ancienneté. Cela ne m'importe pas, et je n'ai aucune obsession à ce sujet. Je ne sais pas qui choisira ce numéro. »

Écrit parLoai Mohamed

Rédacteur en chef de shift

Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.

Je veille toujours à proposer un contenu fiable, appuyé par des chiffres et des statistiques, loin de toute exagération. J’aime le langage des chiffres, car il ne connaît pas la complaisance. J’ai participé à la couverture des plus grands événements footballistiques, avec un intérêt particulier pour mettre en lumière les stars arabes et leur impact sur la scène mondiale.

Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.

Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.

Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.

Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.

Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.

Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.

Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :

– Un budget astronomique et une élimination décevante… Pourquoi Al Ahly a-t-il échoué en Coupe du monde des clubs ?

– Cela perturbe la sérénité de Salah et rouvre le dossier noir… Liverpool regrettera-t-il le transfert de Wirtz ?

– La loi Benzema s’impose à Al-Nassr… Ronaldo dessine son avenir à la française

– Alonso résout l’énigme Klopp… Arnold passe d’une faiblesse défensive à une arme offensive

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