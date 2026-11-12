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Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, a annoncé l'exclusion de trois joueurs de la liste de la Roja en vue du match face à la République tchèque, ce jeudi soir, dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des nations.

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Il s'agit du trio composé de Nico Williams, Aymeric Laporte et du gardien Álvaro Vallés, qui ne prendra pas part à la rencontre attendue dans la capitale Prague, selon le journal « Mundo Deportivo ».

L'exclusion de ce trio est intervenue avant la confrontation au cours de laquelle la sélection espagnole cherche à poursuivre ses résultats positifs dans la compétition, le staff technique ayant préféré ne pas compter sur eux pour ce match, tandis que le gardien Álvaro Vallés avait manqué l'entraînement collectif d'hier mercredi en raison d'une grippe.

Le duo Williams-Laporte possède une grande expérience internationale et figurait dans la liste de la sélection espagnole sacrée à la Coupe du monde 2026, tandis que Vallés est sorti des plans après le problème de santé dont il a souffert.

Dans le même contexte, l'annonce des numéros de maillots des joueurs a suscité un intérêt particulier, alors que l'une des principales interrogations portait sur l'identité du joueur qui porterait le maillot numéro 10 en l'absence de Dani Olmo, la star du Barça, qui avait pour habitude d'apparaître avec ce numéro en sélection espagnole.

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De la Fuente a finalement arrêté son choix en attribuant ce maillot emblématique à Víctor Muñoz, joueur de Liverpool, qui aura ainsi l'occasion de porter le numéro associé à Olmo lors de ses apparitions internationales, une initiative qui représente un coup de pouce moral pour le joueur cherchant à s'installer durablement au sein de la sélection.

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Concernant le parcours de l'Espagne en Ligue des nations de l'UEFA, la sélection de De la Fuente aborde la confrontation face à la République tchèque avec un net avantage, après avoir réalisé un sans-faute lors de ses quatre premiers matchs, récoltant 12 points grâce à quatre victoires consécutives, pour prendre la tête du groupe et assurer sa qualification pour les quarts de finale avant de disputer ses deux dernières rencontres.

La sélection espagnole a affiché un très bon niveau tout au long de son parcours, après avoir dominé l'Angleterre, la Croatie et la République tchèque, avant de renouveler sa victoire sur la Croatie lors de la quatrième journée, confirmant ainsi sa capacité à rivaliser avec force et à conserver son rang parmi les meilleures sélections européennes, profitant de l'harmonie entre ses éléments et de l'expérience acquise sous la direction de De la Fuente.

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Malgré la qualification assurée, la confrontation face à la République tchèque revêt de l'importance pour la sélection espagnole, qui cherche à conserver la tête du groupe et à terminer la phase de groupes de la meilleure manière possible, avant la dernière rencontre face à l'Angleterre dimanche prochain, qui représente un test sérieux pour l'équipe avant de passer aux phases à élimination directe.

De la Fuente espère que ses joueurs continueront d'afficher le même niveau malgré les absences, en tirant parti des alternatives disponibles dans la liste, d'autant que la sélection espagnole dispose d'un groupe remarquable d'éléments capables de pallier les absents, au moment où Víctor Muñoz aspire à saisir l'occasion de son apparition avec le maillot numéro 10 pour prouver ses capacités et confirmer sa légitimité à obtenir un rôle plus important avec le champion du monde.