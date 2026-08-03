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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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De la Fuente crée la surprise avec des déclarations retentissantes sur Rodri et Cucurella

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L. de la Fuente
M. Cucurella
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Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a insisté sur l'importance de bâtir un vestiaire soudé, estimant qu'il s'agit d'un élément essentiel pour rivaliser au plus haut niveau.

Le journal « Sport » a rapporté les principales déclarations de De la Fuente, lors de son entretien avec le journal El Mundo, dans lequel il a mis en avant la solidarité, l'engagement et l'esprit de camaraderie.

Le sélectionneur de la Roja a déclaré : « Le tatouage de Cucurella qui représente mon visage ? Il a tenu parole, et c'est là un principe et une valeur également très importants. C'est un homme qui respecte sa promesse. »

L'entraîneur a également répondu à plusieurs questions concernant les joueurs de l'équipe d'Espagne. Lorsqu'on lui a demandé avec quel joueur il partirait une semaine en vacances, il n'a pas eu besoin de beaucoup réfléchir et a répondu : « Si je veux m'amuser, alors j'irai avec Cucurella. »

Il a ajouté avoir choisi le même latéral lorsqu'on lui a demandé avec quel joueur il sortirait pour faire la fête, déclarant en riant : « Puisque je pars en vacances avec lui, je l'emmènerai aussi. »

De la Fuente a par ailleurs révélé qu'il laisserait les clés de sa maison à Mikel Oyarzabal, précisant qu'il se lancerait dans un projet commercial avec Mikel Merino, qu'il considère comme quelqu'un de « très sérieux » et doté d'un grand sens des responsabilités.

De la Fuente a également indiqué qu'il se rendrait à un concert du chanteur Julio Iglesias en compagnie de Marcos Llorente.

Le sélectionneur de la Roja a cité 3 joueurs qui, selon lui, possèdent les qualités pour devenir entraîneurs à l'avenir, en déclarant : « Rodri, Mikel Oyarzabal et Mikel Merino ont de bons atouts pour devenir entraîneurs. »

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