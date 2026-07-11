La sélection espagnole a poursuivi sa série de performances historiques en battant la Belgique 2-1 vendredi soir en quart de finale de la Coupe du monde 2026. Ce succès lui ouvre les portes des demi-finales et confirme la dynamique exceptionnelle initiée par le sélectionneur Luis de la Fuente.

Selon le site français Stats Foot, De la Fuente est devenu le premier sélectionneur de l’histoire des équipes nationales européennes à rester invaincu lors de ses 13 premiers matchs en phase finale (Coupe du monde et Euro), avec un bilan de 12 victoires et un nul.

Cette unique entorse remonte au match d’ouverture des Matadors dans le tournoi, conclu sur un nul face au Cap-Vert.

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Selon Opta, il signe même la plus longue série d’invincibilité en Coupe du monde et à l’Euro parmi tous les sélectionneurs.

Mais ces statistiques hors norme ne concernent pas uniquement l’entraîneur : la jeune pépite Lamine Yamal continue d’exercer une influence positive au sein de la « Roja ».

Selon Stats Foot, la Roja a remporté les 11 rencontres où le jeune talent a été aligné d’entrée en Coupe du monde ou à l’Euro, lui permettant de préserver un bilan parfait sous le maillot national dans ces épreuves.

Rappelons que la Roja défiera la France en demi-finale mardi.