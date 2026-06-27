Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a commenté les tensions qui ont émaillé la rencontre face à l’Uruguay, vendredi soir, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Dans des propos recueillis par le quotidien espagnol « AS », il a déclaré : « Nous savions que la rencontre serait extrêmement difficile. Ce n’est pas le genre de match où l’on se sent à l’aise. Mais c’est pour cela qu’il y a un arbitre. »

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Le sélectionneur espagnol a poursuivi : « La rencontre s’est jouée à la limite de la rudesse, avec une intensité extrême, et nous avons réussi à suivre le rythme. »

Il a ajouté : « L’arbitrage n’est pas facile, mais c’est pour cela que la technologie VAR existe, pour aider dans ce genre de matchs. J’espère que nous pourrons désormais disputer des matchs normaux, tant au niveau des duels pour le ballon que de la gestion de la rencontre. »

L’Espagne a battu l’Uruguay 1-0 et termine en tête de son groupe avec un parcours parfait (9 points). Elle affrontera le deuxième du groupe J, l’Autriche ou l’Algérie.

De son côté, l’Uruguay quitte la compétition après avoir terminé troisième du groupe H avec deux points, derrière le Cap-Vert, deuxième avec trois points, tandis que l’Arabie saoudite ferme la marche avec deux unités, devancée par la Celeste à la différence de buts.