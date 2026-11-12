De la Fuente annonce le retour de Yamal en vue du match face à l'Angleterre : il aurait pu jouer contre la Tchéquie !

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Luis de la Fuente a enfin pu respirer. Après une semaine de rapports médicaux, de doutes et de controverses, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne a confirmé que Lamine Yamal était prêt pour affronter l'Angleterre et que la star du Barça serait présente lors de ce match décisif qui désignera le leader du groupe.

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De la Fuente a précisé, lors de déclarations à la presse après la victoire 2-0 contre la République tchèque rapportées par "Sport", que Yamal se sentait nettement mieux et rejoindrait ses coéquipiers demain, et que Mikel Oyarzabal se sentait lui aussi mieux et rejoindrait l'équipe.

À propos du match, il a déclaré : "Comme nous l'avions prévu, nous avons affronté une équipe offensive qui a exploité sa supériorité physique et son habileté sur les coups de pied arrêtés, ce qui a mis notre défense sous pression. Nous avons gâché des occasions que nous ne manquons pas d'ordinaire, ils ont exploité nos points faibles aux abords de leur surface pour lancer des contre-attaques. Si nous avions converti certaines de nos occasions, les choses auraient été plus sereines. Nous ne nous sommes apaisés qu'une fois le score à 2-0."

Au sujet de l'état physique, le sélectionneur espagnol a assuré : "Nous avons de bonnes nouvelles, Lamine Yamal est dans une forme excellente et a hâte de rejoindre le rassemblement demain. Mikel également. L'un arrivera à la mi-journée et l'autre un peu plus tard, mais tous les deux seront avec nous demain."

Concernant la confrontation face à l'Angleterre, De la Fuente a expliqué : "Au vu du niveau des deux équipes, nous nous attendons à ce que le match soit comme une finale de Coupe du monde ou de Championnat d'Europe. Chacune des deux équipes est capable de l'emporter, c'est une occasion de voir deux des meilleures équipes du monde. Nous voulons poursuivre cette dynamique et cette série de victoires."

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Lamine et Oyarzabal s'entraîneront avec le reste de l'équipe à 19 heures à Las Rozas, eux les deux joueurs qui manquaient à l'équipe victorieuse 2-0 à Prague, grâce aux buts d'Álex Baena sur penalty et de Marc Pubill dans la dernière minute du temps additionnel, l'équipe récoltant le total parfait de 15 points sur 15.

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De la Fuente, qui a suivi l'état de l'ailier tout au long de la semaine, a ajouté : "Lamine est heureux de retrouver l'équipe."

Son retard a suscité une certaine polémique, mais le sélectionneur s'est empressé d'apaiser la situation en disant : "Lamine ne bénéficie d'aucun privilège particulier." Le joueur du Barça disputera deux séances d'entraînement avant le match, et De la Fuente a déjà indiqué qu'il serait titulaire.

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Lamine est resté à Barcelone en raison d'une légère inflammation au genou droit, l'IRM ayant révélé la présence d'une inflammation et d'un épanchement de liquide dans l'articulation ; le staff médical a décidé qu'il valait mieux le soigner là-bas plutôt que de le faire voyager jusqu'à Prague.

De la Fuente a reconnu qu'il aurait pu jouer contre la République tchèque, mais que le risque n'en valait pas la peine à l'approche du match de dimanche.

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Quant à Oyarzabal, sa situation n'a rien à voir avec des considérations sportives, comme l'a expliqué le sélectionneur : "Mikel Oyarzabal est en retard parce qu'il est devenu père, et il avait manqué le match de Prague en raison de la grippe."

Désormais, tous les regards se tournent vers dimanche à Madrid, où l'Espagne et l'Angleterre se retrouveront dans un match qui fera figure de finale avant l'heure, et qui révélera si l'Espagne est capable de poursuivre sa série de victoires avec sa première vedette.