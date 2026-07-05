De la Fuente affirme avec assurance : « Nous possédons le meilleur milieu de terrain du monde. »

À la veille du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face au Portugal, Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’Espagne, a salué la qualité de son milieu de terrain.

Interrogé par le journal britannique « The Guardian » pour savoir si le milieu de terrain actuel pouvait égaler celui de l’Espagne championne du monde 2010, De la Fuente a répondu : « Ce sont deux excellents milieux de terrain. Avec tout le respect dû, je pense que nous possédons aujourd’hui le meilleur milieu de terrain du monde. »

Interrogé par Mundo Deportivo, il a précisé : « Nous possédons deux des meilleurs joueurs à chaque poste. Je peux les citer : Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Pedri, Olmo, Merino, Baena, Gavi, Fermín, absent pour blessure. »

Il a conclu : « J’ai peut-être oublié quelqu’un qui pourrait s’en offusquer, alors j’espère que vous ne le ferez pas. Je me souviens de tout le monde. Il est vrai que l’équipe de 2010 disposait elle aussi d’un milieu de terrain exceptionnel. Le football évolue, mais je nous place à un niveau très proche. »

Interrogé sur ses moments les plus marquants en Coupe du monde, De la Fuente a expliqué : « Compte tenu de ce que cette victoire représente pour l’Espagne, ce doit être le but d’Andrés Iniesta (contre les Pays-Bas en finale de 2010). Ce n’est peut-être pas très original, mais c’est l’image que nous avons de la Coupe du monde. »

Interrogé sur le duel annoncé entre Lamine Yamal et Nuno Mendes, le latéral portugais que le joueur du Barça a qualifié de « cauchemar » après plusieurs confrontations défavorables, De la Fuente a répondu : « Lamine est un compétiteur et il voudra prendre sa revanche par rapport au match de Ligue des Nations. »

Il conclut : « Mais cela remonte à longtemps, et Lamine a considérablement progressé. Ce n’est plus le même joueur qu’il y a un an : il est plus mature, plus sûr de lui et il lit mieux le jeu. »