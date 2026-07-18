De la Coupe du monde à l’Inter Miami ? Fuzinia lève le voile sur la réalité de jouer aux côtés de Messi

Fozinha n’avait pas besoin de soulever le trophée de la Coupe du monde pour s’imposer comme l’une des stars les plus en vue de l’édition 2026. En quelques semaines, le portier des Requins Bleus est passé de l’anonymat à une notoriété planétaire : les médias se l’arrachent et ses réseaux sociaux totalisent désormais plusieurs dizaines de millions d’abonnés, une trajectoire hors norme qui dépasse le cadre du terrain. Malgré l’ampleur de sa nouvelle notoriété, le gardien chevronné assure que la célébrité n’a pas altéré son humilité ni sa détermination à rester au plus haut niveau.

Arrivé au Mondial comme gardien de la sélection cap-verdienne, il en est reparti en tant que star planétaire. En quelques semaines, il a basculé d’un anonymat relatif à une exposition médiatique maximale, multipliant les interviews pour les médias internationaux et voyant ses abonnés sur les réseaux sociaux se compter en dizaines de millions.

Malgré cette métamorphose, le gardien expérimenté assure que la célébrité n’a pas altéré sa personnalité. « La célébrité ne m’a pas beaucoup changé, et je dois rester moi-même », a-t-il confié au journal espagnol Marca.

Il s’est exprimé en marge du Tournoi des Légendes organisé par la FIFA au Rockefeller Center de New York, où plusieurs champions du monde et lauréats de la Ligue des champions ont retrouvé d’autres figures marquantes du ballon rond. Malgré la présence de cette pléiade de stars, de nombreux supporters ne cherchaient qu’une seule personne : le gardien cap-verdien.

29 millions de raisons d’y croire

Son ascension médiatique a commencé lors du match contre l’Espagne en Coupe du monde. Avant le coup d’envoi, Fozinha ne comptait qu’environ 50 000 abonnés sur Instagram, mais sa performance remarquable face à la sélection espagnole a tout changé.

En quelques jours, son nombre d’abonnés a bondi à environ 14 millions, puis a franchi la barre des 28 millions à l’issue de la compétition, faisant de lui le joueur le plus suivi de la Coupe du monde, devant même le Norvégien Erling Haaland. Aujourd’hui, il totalise près de 29 millions de followers.

Il a commenté : « Avant le tournoi, nous disions que nous venions du Cap-Vert, mais 90 % de la population mondiale ne savait pas où cela se trouvait. Aujourd’hui, tout le monde connaît le Cap-Vert, et c’est extrêmement important pour nous. »

Affronter Messi… un rêve devenu réalité

Vizinhä s’est remémoré la rencontre face à l’Argentine, qu’il a qualifiée comme l’un des plus beaux moments de sa carrière.

« La rencontre face à l’Argentine a été formidable. Nous sommes restés à égalité jusqu’à la fin et nous avons même eu l’occasion de l’emporter. C’était un grand moment pour moi et pour toute la sélection cap-verdienne ; nous avons prouvé au monde que nous avions du talent. »

Cette rencontre lui a aussi permis de concrétiser l’un de ses plus grands rêves : défier la légende argentine Lionel Messi. Il a ajouté avec un sourire : « Messi est un joueur qui n’a plus besoin d’être présenté. Pour moi, c’est le meilleur au monde. Il joue depuis plus de 20 ans, et l’affronter a été un immense plaisir. »

Il n’est pas à la recherche d’un contrat pour la gloire

Malgré la notoriété grandissante qu’il a acquise, Vuzinia refuse que son image serve uniquement à des fins marketing.

Le gardien a affirmé : « Je souhaite jouer au football pendant encore un ou deux ans, voire trois. Je verrai comment mon corps réagira, mais je suis libre de tout contrat et je recherche un projet intéressant ; j’espère trouver bientôt un club qui me convienne. »

Il précise qu’il ne signera pas dans n’importe quel club, malgré l’importante exposition médiatique dont il a bénéficié au Mondial, et qu’il privilégie un projet où son potentiel de gardien sera valorisé, où son expérience sera reconnue et où il pourra continuer à jouer à un niveau élevé.

Ces derniers temps, son nom a été associé à un transfert vers la Major League Soccer (MLS), et des rumeurs ont évoqué l’intérêt de l’Inter Miami, mais le gardien a démenti tout accord à ce jour.

Interrogé directement sur la possibilité d’un transfert à l’Inter Miami, il s’est contenté de répondre : « Je ne sais pas. »