Comme le rapporte Sky, Jeltsch aurait récemment été scruté de très près par le FC Barcelone et l’Inter Milan. Selon ces informations, des scouts des deux clubs étaient présents il y a quelques semaines à Stuttgart, lors du match de Ligue des champions du VfB contre Viking Stavanger, afin d’observer Jeltsch en direct sur place.

Selon Sky, le joueur de 20 ans suscite également l’intérêt de plusieurs grands clubs anglais, en plus du Barça et de l’Inter. Le journal espagnol as avait d’ailleurs récemment rapporté que le grand rival du Barça, le Real Madrid, avait lui aussi Jeltsch sur ses tablettes.

Combien de temps Finn Jeltsch est-il encore sous contrat avec le VfB Stuttgart ?

À Stuttgart, on aimerait bien sûr conserver encore longtemps Jeltsch dans ses rangs. Mais avec des prétendants aussi prestigieux et un contrat courant encore jusqu’en 2030, la vente du joyau défensif pourrait aussi rapporter une énorme indemnité de transfert.

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Le VfB avait recruté Jeltsch au début de l’année 2025 en provenance du club de deuxième division 1. FC Nuremberg, contre une indemnité de transfert de 9,5 millions d’euros. Depuis, il est devenu indispensable dans l’équipe de l’entraîneur Sebastian Hoeneß : cette saison, il a été titulaire lors des six matches officiels disputés jusqu’à présent et a le plus souvent convaincu.

Le nouveau sélectionneur de l’Allemagne, Jürgen Klopp, a récompensé sa progression en l’appelant pour la première fois en équipe nationale A. Lors du succès 2-0 contre la Serbie jeudi, le joueur de Stuttgart est resté sur le banc pendant 90 minutes, mais il pourrait fêter dimanche en Grèce sa première sélection.