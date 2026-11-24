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Les répercussions de la crise née de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 ne sont pas terminées, malgré la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) en faveur du Sénégal, qui confirme son sacre. La Fédération sénégalaise de football a en effet annoncé une action en justice à la suite d'accusations visant son président, Abdoulaye Fall, ces dernières heures.

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Le Tribunal arbitral du sport a accepté ce mardi l'appel de la Fédération sénégalaise de football et annulé la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football, qui avait déclaré le Sénégal perdant de la finale du tournoi. Il a ainsi rétabli la décision de la commission de discipline et confirmé la victoire des Lions de la Teranga 1-0.

Mais cette décision de justice n'a pas mis fin à tous les épisodes de la crise : Me Patrick Kabou, l'un des avocats de la Fédération sénégalaise, a annoncé l'engagement de poursuites concernant des déclarations et des accusations visant le président de l'instance.

Le président de la Fédération sénégalaise accusé

Sur ses réseaux sociaux, dans des propos relayés par le site sénégalais « SeneNews », Patrick Kabou a affirmé que son client avait fait l'objet de ce qu'il a qualifié de « propos diffamatoires », en lien avec l'évocation d'un supposé appel téléphonique entre Abdoulaye Fall et l'un des juges chargés d'examiner le dossier de la finale de la Coupe d'Afrique des nations devant le Tribunal arbitral du sport.

« Au moment même de cette grande victoire judiciaire, certains ont tenu et relayé des propos diffamatoires au sujet d'un appel téléphonique imaginaire entre notre client, le président de la Fédération sénégalaise de football Abdoulaye Fall, et l'un des arbitres du Tribunal arbitral du sport », a déclaré l'avocat.

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Il a ajouté que son cabinet avait été mandaté pour prendre les mesures nécessaires afin d'« aider » les auteurs de ces propos à présenter leurs preuves devant les juridictions compétentes.

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Mardi, plusieurs sites d'information avaient publié des articles évoquant un supposé appel téléphonique entre Abdoulaye Fall et Ulrich Haas, l'un des membres de la formation arbitrale de trois juges qui a examiné le litige entre le Sénégal et le Maroc.

Le journaliste sportif Romain Molina a, lui aussi, affirmé qu'« une conversation de plusieurs minutes a bien eu lieu dimanche entre Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football, et Ulrich Haas, l'un des trois arbitres du Tribunal arbitral du sport ».

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Selon les sources de Radio Mars, le Maroc n'entend pas fermer les yeux sur ce qu'il qualifie de « situation très préoccupante » dans ce dossier et se montre déterminé à faire valoir l'ensemble de ses droits jusqu'au bout.

La Fédération sénégalaise dément, le Maroc passe à l'action

De son côté, la Fédération sénégalaise de football a catégoriquement démenti l'existence de cet appel, tandis que la partie marocaine a saisi le Tribunal arbitral du sport pour signaler ce qu'elle a qualifié d'« incident », tout en se réservant le droit d'engager des poursuites.

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Dans son communiqué officiel, la partie marocaine a fait part de ses interrogations et de sa vive surprise face à ce contact. Elle a affirmé se réserver pleinement le droit d'emprunter les voies de recours légales disponibles et refuser toute démarche susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la procédure ou de jeter le doute sur l'équité de la décision.

Après la décision du Tribunal arbitral du sport, la Fédération royale marocaine de football a également annoncé son intention de contester la décision, se disant prête à prendre « toutes les mesures juridiques nécessaires ».