Les footballeurs d’élite d’aujourd’hui ne se contentent pas de voitures de sport, de yachts clinquants et de somptueuses demeures. Plusieurs figures légendaires du football choisissent en effet des voies tout à fait différentes pour investir leurs gains de plusieurs millions de livres sterling.

L’attaquant vedette de Manchester City, Erling Haaland, fait les gros titres sur le terrain, mais sa passion en dehors du rectangle vert est un investissement alternatif très lucratif : une collection ultra-exclusive de sacs de luxe Hermès Birkin et HAC. Il n’est toutefois pas le premier footballeur à voir dans la mode et les objets de collection une classe d’actifs viable. La légende de Liverpool, Robbie Fowler, est notamment connu pour avoir investi ses salaires dans une stratégie immobilière plus traditionnelle, se constituant discrètement un empire de plusieurs millions de livres sterling.

Des pièces rares de haute couture aux portefeuilles immobiliers lucratifs, les icônes du ballon rond convertissent leurs salaires vertigineux en actifs tangibles et diversifiés. Suivez GOAL pour un tour d’horizon exclusif des collections ultra-luxueuses des footballeurs contemporains.

La collection de sacs à main d’Erling Haaland, estimée à plusieurs millions de livres

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L’avant-centre, qui a inscrit 112 buts en 132 matchs sous les couleurs de Manchester City et 7 en sélection norvégienne lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, fait aussi parler de lui hors des terrains. Sa collection de sacs de luxe, estimée à plus d’un million de dollars, provoque un véritable engouement dans l’univers de la mode.

Plutôt que de se tourner vers des sacs de créateurs classiques, le buteur s’est concentré sur l’acquisition de pièces hautement sélectives et à forte valeur d’investissement de la maison de mode française Hermès. La pièce maîtresse de sa collection est la ligne « Haut à Courroies » (HAC) aux dimensions surdimensionnées. Conçue à l’origine à la fin du XIXe siècle pour transporter des selles, la ligne HAC a fortement inspiré l’emblématique sac Birkin.

Traditionnellement commercialisés selon une logique genrée, ces modèles imposants offrent à Haaland une tribune pour bousculer les codes et imposer un style « oversize » remarqué sur les terrains comme en dehors.

Les pièces maîtresses de la collection Hermès de Haaland

Si la collection s’enrichit constamment, plusieurs pièces se distinguent :

HAC 50 « Endless Road » : un sac de voyage rare en cuir patchwork représentant une route de montagne sinueuse, estimé entre 30 000 et 50 000 dollars sur le marché de l’occasion.

Caban Togo Multipockets HAC Birkin 50 : ce chef-d’œuvre utilitaire à multiples poches s’est envolé à 60 480 dollars lors d’une vente aux enchères chez Christie’s.

HAC Rock Black : estimé à environ 68 000 dollars, ce modèle d’inspiration rock’n’roll se distingue par une fermeture éclair frontale non conventionnelle, des détails en chaîne et une poche à bouton-pression intégrée.

Le cadeau ultime : au-delà de ses imposants sacs de voyage, des informations suggèrent qu’Erling Haaland aurait également dépensé environ 440 000 dollars pour un Birkin « White Himalayan » très convoité, orné de diamants, afin de l’offrir à sa compagne, Isabel Haugseng Johansen.

Son penchant pour le haut de gamme ne se limite pas à Hermès : il possède aussi une trousse de toilette Goyard Jouvence bleu ciel, aux couleurs de Manchester City, un sac de voyage Louis Vuitton Landscape et une valise Chanel Métiers d’art.

Robbie Fowler : le magnat de l’immobilier

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Robbie Fowler a toujours eu le sens du but. Au cours de sa carrière de 14 saisons et 376 matchs en Premier League avec Liverpool, Leeds United et Manchester City, il a marqué 163 buts. Le joueur que les fidèles d’Anfield surnommaient « God » avait également le don de transformer tout ce qu’il touchait en or lorsqu’il s’agissait de gagner de l’argent, et il est devenu un pionnier de l’investissement pour de nombreuses stars du football de l’ère moderne.

Dès le milieu des années 1990, il a investi ses salaires dans la pierre, suivant les conseils de ses premiers financiers. Un choix payant : son portefeuille immobilier, soigneusement constitué, vaut aujourd’hui plus de 40 millions de dollars.

Comment Robbie Fowler a-t-il bâti son empire immobilier ?

Contrairement aux footballeurs et autres icônes sportives qui investissent leurs salaires mirobolants dans des penthouses et des manoirs de luxe, Fowler a misé sur l’investissement locatif, achetant des rangées de maisons mitoyennes et d’appartements abordables dans le nord-ouest de l’Angleterre, en Écosse et à Cardiff.

Après un premier achat pour lui-même et ses parents, il se lance, avec sa compagne Kerrie, dans une expansion fulgurante et franchit la barre des 100 logements dès le milieu des années 2000. Son emprise devient si forte que les supporters de Manchester City adaptent « Yellow Submarine » des Beatles en « We all live in a Robbie Fowler house » lors de ses années au club (2002-2006).

Cette activité s’est révélée si rentable que l’ancien buteur a créé la Robbie Fowler Property Academy, un programme de formation destiné à transmettre aux investisseurs immobiliers en herbe les fondamentaux du marché.

Investissements de luxe et projets d’entreprise des footballeurs et anciens footballeurs

De plus en plus de footballeurs en activité et d’anciennes icônes de ce sport cherchent à investir leur argent. En voici quelques exemples :