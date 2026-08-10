Le titre de meilleur buteur d'Europe revient au Bayern Munich, grâce à son attaquant anglais Harry Kane, qui a été sacré du Soulier d'or européen pour la saison 2025/2026, la deuxième fois de sa carrière.

Le club bavarois a annoncé que Kane recevra le trophée lors d'une cérémonie officielle qui se tiendra au musée du club le 19 août, après avoir décroché le titre en inscrivant 36 buts en Bundesliga, soit le même total que celui qui lui avait valu la récompense en 2024.

Avec cette performance, le capitaine de la sélection anglaise rejoint une liste très fermée de joueurs sacrés à deux reprises du Soulier d'or, et seuls Lionel Messi et Cristiano Ronaldo le devancent à ce classement.

Ce nouveau sacre vient confirmer la saison exceptionnelle réalisée par Kane, qui fait également de lui l'un des principaux candidats au trophée de meilleur joueur du monde décerné par la Fédération internationale de football « FIFA » cette année.

Herbert Hainer, président du Bayern Munich, a salué la performance de l'attaquant de son équipe en déclarant : « Harry Kane est l'une des légendes de l'attaque, à l'image de Gerd Müller et Karl-Heinz Rummenigge, et il a perpétué cet héritage de buteur jusqu'à aujourd'hui, en portant le rôle de l'attaquant à un nouveau niveau. Il est comme une lumière qui éclaire le chemin de son équipe sur le terrain comme en dehors, car il mène toujours avec une forte personnalité et un esprit collectif. »

De son côté, Jan-Christian Dreesen, directeur général du club, a déclaré : « Quand Harry Kane joue, le monde entier le suit. Il a hissé le Bayern Munich et la Bundesliga à un nouveau niveau. Contrairement à ce que l'on observe habituellement chez les attaquants, Kane place sa responsabilité envers l'équipe avant sa réussite personnelle, car il pense toujours à ses coéquipiers. Son comportement, ses capacités et sa personnalité font de lui l'attaquant le plus complet de sa génération. »

Max Eberl, membre du directoire chargé des affaires sportives, a ajouté : « Harry n'est pas seulement un buteur d'exception, il est le maître des instants invisibles, car une grande partie de ce qui rend sa prestation exceptionnelle réside dans des choses que l'on ne voit pas, comme son timing, sa perception de ses coéquipiers et sa capacité à créer des espaces. Ses buts sont le résultat final, mais derrière eux se trouve une base solide faite d'intelligence footballistique, d'esprit d'équipe et de travail acharné. »