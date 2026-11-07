Fermin Lopez, le milieu de terrain du Barça, a exprimé sa joie d'avoir égalé le total de buts de la légende argentine Diego Armando Maradona sous le maillot du club catalan, tout en insistant dans le même temps sur son refus de se comparer à l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire du football.

Fermin a déclaré, dans des propos accordés au journal «Mundo Deportivo», qu'il avait atteint la barre des 38 buts avec l'équipe première du Barça, soit le même nombre que celui inscrit par Maradona avec le club, ajoutant : « Je ne peux pas me comparer à un joueur comme Maradona, chaque joueur a son parcours, mais je suis très heureux d'avoir pu égaler le nombre de buts d'un joueur comme lui. J'espère en marquer davantage. »

Fermin, âgé de 23 ans, compte 38 buts et 36 passes décisives avec l'équipe première du Barça, avec laquelle il a disputé 150 matches, tandis qu'il s'apprête à atteindre sa 100e apparition en Liga lors de la rencontre face à l'Atlético de Madrid, demain dimanche en soirée.

Fermin dévoile le secret de sa réussite devant le but

Au sujet de la raison qui lui permet d'atteindre les cages à ce rythme, Fermin a expliqué que son style offensif découle de la nature de sa personnalité sur le terrain depuis son plus jeune âge.

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Il a déclaré : « Ma plus grande qualité, c'est que je joue de façon très directe, et depuis tout petit je possède ces caractéristiques et cet état d'esprit qui me poussent toujours vers l'avant, vers le but, et à penser à marquer et à créer des occasions. »

Il a ajouté : « C'est quelque chose que j'ai en moi, et que je continue de développer avec le temps, mais si je devais choisir une seule qualité, je dirais que je suis un joueur direct. »

Malgré ses 36 passes décisives, Fermin a affirmé que marquer reste son option préférée, déclarant : « Je préfère marquer, honnêtement. Au bout du compte, délivrer des passes décisives aide aussi l'équipe, car tu fais marquer tes coéquipiers et cela te procure un sentiment de bonheur parce que tu as fait quelque chose pour l'équipe, mais je préfère les buts. »

7 passes décisives et 6 buts : Fermin refuse de dévoiler son objectif

Au sujet de ses statistiques lors de la saison en cours, Fermin a souligné avoir inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives, mais il a refusé de révéler le chiffre qu'il visait à atteindre d'ici la fin de la saison.

Il a déclaré : « Je ne veux pas le dire pour ne pas porter la poisse. »

Lorsqu'on lui a de nouveau demandé s'il s'était fixé un objectif chiffré, il a répondu : « Oui, j'essaie de me fixer un objectif, mais sans trop de pression, honnêtement. »

Fermin : Lamine Yamal est le meilleur, et nous nous connaissons à 100 %

Fermin a évoqué sa relation particulière avec son coéquipier Lamine Yamal, après que ce dernier a récemment salué le confort qu'il ressent lorsqu'il joue aux côtés du milieu de terrain, en raison des espaces que celui-ci lui ouvre et de la grande entente entre eux.

Fermin a déclaré : « Cela signifie beaucoup pour moi, parce qu'il est à mes yeux le meilleur, et qu'il se sente à l'aise en tant que joueur avec moi, et que nous ayons cette relation et cette connexion, c'est important pour moi comme pour l'équipe. »

Le joueur du Barça a révélé que sa relation avec Lamine remonte à l'enfance, ce qui explique la grande complicité entre eux sur le terrain.

Il a déclaré : « Je connais Lamine depuis que nous étions petits, et quand tu as un ami en dehors du terrain, tu as aussi cette relation, et sur le terrain les choses deviennent plus faciles. Tu le connais parfaitement, et je pense que lui et moi nous nous connaissons à 100 %. »

Fermin a conclu ses propos sur son association avec Lamine Yamal en déclarant : « C'est ce que nous essayons de faire sur le terrain, et je suis très heureux de jouer avec lui, car il est vraiment le meilleur. »