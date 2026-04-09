Les deux arbitres, l’Égyptien Mahmoud Ashour et le Saoudien Abdullah Al-Shehri, ont vécu 48 heures particulièrement intenses, passant de la colère populaire à la joie d’une sélection pour la Coupe du monde 2026.

Jeudi, les fédérations égyptienne et saoudienne de football ont officialisé la sélection d’un trio arbitral de chaque pays pour officier lors de la Coupe du monde 2026, programmée aux États-Unis, au Canada et au Mexique l’été prochain.

L’équipe saoudienne comprend l’arbitre central Khaled Al-Taris, l’assistant Mohammed Al-Abkari et l’arbitre vidéo Abdullah Al-Shehri.

De leur côté, les Égyptiens alignent l’arbitre de terrain Amin Omar, les assistants Mahmoud Abou El-Raghal et Ahmed Hossam Taha, ainsi que l’arbitre vidéo Mahmoud Ashour.

Il est intéressant de souligner que ces deux arbitres vidéo figuraient parmi les personnalités les plus controversées de leurs championnats nationaux respectifs ces derniers temps en raison de certaines décisions arbitrales.

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Mahmoud Ashour a officié comme arbitre vidéo lors du match entre Al-Ahly et Ceramica Cleopatra, mardi dernier, lors de la première journée de la phase finale du championnat égyptien, qui s’est soldé par un match nul 1-1.

La rencontre a été marquée par une décision controversée : dans le temps additionnel, le ballon a touché la main d’Ahmed Hani, défenseur de Ceramica Cleopatra, dans la surface, mais l’arbitre Mahmoud Wafa a refusé d’accorder un penalty à Al-Ahly.

Bien que Mahmoud Ashour l’ait invité à revoir l’action, l’officiel a maintenu sa décision, provoquant la colère d’Al-Ahly, qui a publié un communiqué virulent exigeant la diffusion de la conversation entre le terrain et la vidéo.

Vingt-quatre heures plus tard, c’est Abdullah Al-Shahri qui officiait comme arbitre vidéo lors de la rencontre entre Al-Ahli et Al-Fayha, au stade de Majmaah, pour la 29ᵉ journée du championnat saoudien Roshen, elle aussi conclue sur le score de 1-1.

Le dirigeant de la VAR a été vivement critiqué pour avoir été sollicité par l’arbitre central Mohammed Al-Sama’il afin d’annuler un penalty accordé à Al-Ahli en première période, puis pour ne pas avoir été consulté lors d’une autre action litigieuse, en seconde mi-temps, qui aurait pu valoir un nouveau penalty au club saoudien.

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Après avoir essuyé de vives critiques pendant près de 48 heures, le contexte a totalement changé lorsque les deux arbitres ont été sélectionnés pour officier lors de la Coupe du monde, un événement historique pour les deux pays.

Il s’agit de la première participation d’arbitres saoudiens à une Coupe du monde depuis 2010, marquant ainsi un retour sur la scène internationale après seize ans d’absence.

En revanche, ce sera la première fois qu’une équipe arbitrale égyptienne au complet sera sélectionnée pour officier des rencontres de la Coupe du monde.

Rappelons que la Coupe du monde 2026 débutera le 11 juin et s’achèvera le 19 juillet, avec 48 équipes, dont huit formations arabes, une première dans l’histoire de la compétition.