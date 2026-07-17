Une nouvelle coïncidence entre Lionel Messi et Lamine Yamal a suscité l’étonnement. Selon un article, un lien inattendu s’ajouterait à la longue liste de similitudes qui unissent les deux stars depuis des années.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, la célèbre photo où Lionel Messi tient dans ses bras un bébé de quelques mois prénommé Lamine Yamal, a refait le tour du monde depuis que ce garçon est devenu la nouvelle pépite du FC Barcelone, battant tous les records de précocité.

Nombreux sont ceux qui ignoraient que cette coïncidence n’était que le point de départ d’une série de correspondances insolites.

Le reportage souligne plusieurs faits qui font de la relation entre Messi, Lamine Yamal et le Barça un cas à part : le jeune joueur, formé comme la légende argentine à La Masia, et a endossé le maillot floqué du numéro 19 lors de sa promotion précoce en équipe première, tout comme Messi, avant de revêtir ensuite le mythique numéro 10 et de s’imposer comme la nouvelle star du club et de la sélection. Les deux hommes se retrouveront même en finale de la Coupe du monde : Lamine y participera à 19 ans, tandis que Messi en aura 39, le 19 juillet, date à laquelle ils portaient tous deux ce numéro.

Selon Mundo Deportivo, ces parallèles ne sont que les plus visibles d’une série de coïncidences.

Le journal souligne qu’une de ces coïncidences, liée aux prénoms, est particulièrement frappante et qualifiée de « folle » dans l’article.

Selon l’analyse, les deux premières lettres de chaque élément du nom complet de Messi (Lionel Andrés Messi : LI – AN – ME) reconstituent exactement le mot « LAMINE ».

Le rapport ajoute qu’il suffit d’essayer l’expérience avec n’importe quel autre nom pour se rendre compte que même le meilleur scénariste n’aurait pas pu imaginer quelque chose de similaire.

Pour Mundo Deportivo, cette coïncidence est un nouveau chapitre dans le lien unique qui unit les deux stars de la finale de la Coupe du monde, Lamine Yamal et Lionel Messi, unis par Barcelone, le centre de formation « La Masia » et leur terre natale commune, la Catalogne.