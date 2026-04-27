De l’argent gaspillé ? « Pour l’instant, il n’est pas assez bon pour le Feyenoord », juge-t-on du côté du club rotterdamois

Stéphano Carrillo (20 ans) vient de connaître une saison décevante au FC Dordrecht. Le Mexicain, prêté par le Feyenoord, n'a marqué que 4 buts en 34 matches officiels.

Recruté par Dennis te Kloese en février 2025 pour 2,5 millions d’euros, il n’a disputé que 49 minutes avec l’équipe première avant d’être cédé en prêt au club de Dordrecht pour la saison écoulée.

À la Krommedijk, il n’a jamais réussi à s’imposer comme titulaire, accumulant 1 365 minutes de jeu en 34 rencontres. Il a d’ailleurs dû attendre la trêve hivernale pour ouvrir son compteur but.

Dirk Kuijt, l’entraîneur de Dordrecht, était l’invité dimanche de l’émission Goedemorgen Eredivisie sur ESPN. L’icône du club a livré son avis sans détour : « J’attendais déjà plus de Carrillo à ce stade. »

« Mais n’oublions pas qu’il s’agit d’un jeune Mexicain de vingt ans à qui l’on demande de répéter les performances de son prédécesseur Santiago Giménez », a-t-il nuancé.

Malgré tout, Kuijt avoue être déçu : « Il est arrivé à Dordrecht pour travailler dans des conditions très différentes. C’est très différent de Varkenoord et ça ne se passe pas encore comme on le voudrait, c’est dommage. Pour l’instant, ses performances ne sont pas suffisantes, nous sommes tous d’accord là-dessus. Je ne suis pas du genre, en tant qu’entraîneur ou en tant qu’homme, à critiquer publiquement un joueur. »

Dordrecht n’a pas réussi à se qualifier pour les play-offs de la Keuken Kampioen, ce qui a mis fin à la saison de Carrillo. Le jeune attaquant, toujours sous contrat avec Feyenoord jusqu’en 2029, devrait donc retrouver le club rotterdamois à l’issue de ce prêt peu concluant.