De l'Allemagne à l'Espagne… Quelles sont les plus lourdes défaites de l'Arabie saoudite en Coupe du monde ?

La défaite de l’équipe d’Arabie saoudite contre l’Espagne lors de la Coupe du monde 2026 a rappelé quelques-uns des revers les plus cinglants subis par les « Verts » dans leur histoire en phase finale. Pourtant, la sélection saoudienne figure parmi les formations arabes et asiatiques les plus régulières au Mondial, avec plusieurs participations depuis son entrée en lice en 1994.

La défaite la plus cuisante de son histoire reste toutefois celle subie face à l’Allemagne (0-8) lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2002, coorganisée par la Corée du Sud et le Japon.

Cette rencontre, l’une des plus déséquilibrées de l’histoire de la Coupe du monde, a vu la Mannschaft imposer une domination totale dès les premières minutes et jusqu’au coup de sifflet final.

Seize ans plus tard, les Verts ont concédé leur deuxième plus large revers, 0-5 face à la Russie lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2018, une performance terne qui avait provoqué de vives critiques.

La troisième marche de ce podium non souhaité est partagée par plusieurs revers, dont le plus marquant reste la défaite 0-4 concédée face à l’Ukraine en 2006, juste après un match nul inaugural contre la Tunisie et avant que les espoirs de qualification ne s’envolent.

Enfin, la défaite 4-0 contre l’Espagne en 2026, marquée par une supériorité technique et tactique des Ibériques, notamment lors d’une première demi-heure fulgurante, vient compléter ce palmarès peu enviable.

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Enfin, la sélection saoudienne avait déjà concédé un revers de quatre buts face à la France (4-0) lors de la Coupe du monde 1998, une édition au cours de laquelle elle avait quitté la compétition dès le premier tour sans le moindre succès.

Au regard de ces chiffres, le palmarès des plus lourdes défaites de l’Arabie saoudite en Coupe du monde est ouvert par l’Allemagne (0-8) en 2002, puis viennent la Russie (0-5) en 2018, la France (0-4) en 1998 et l’Ukraine (0-4) en 2006, et enfin l’Espagne (0-4) lors de l’édition 2026.

Malgré ces revers, l’histoire de la sélection saoudienne en Coupe du monde compte aussi des moments majeurs, comme sa qualification pour les huitièmes de finale en 1994, sans oublier la victoire historique sur l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022, autant d’exploits qui prouvent que les Verts ont toujours su se relever après les revers les plus douloureux.